Formula 1, parla Arrivabene: "Contento per Kimi. Non dobbiamo smettere di lavorare"

Google Plus

Photo by "Autosport.com"

Parole di soddisfazione da parte di Maurizio Arrivabene. La Ferrari ha risposto presente anche oggi, e si è confermata la vera antagonista della stagione, capace di infastidire le strategie della Mercedes. Arrivabene ha voluto complimentarsi con Kimi Raikkonen, con il pilota finlandese che è riuscito a portare a casa un terzo posto molto importante sia per lui che per il mondiale costruttori.

Segno più per la prestazione di entrambi i piloti, ma bisognerà migliorare la partenza, aspetto che quest'oggi è costato il primato a Vettel. La Scuderia di Maranello ha perso la testa della classifica a squadre, ma il pilota tedesco resta leader del mondiale con 13 punti di vantaggio rispetto a Hamilton. Di seguito ecco le dichiarazioni di Maurizio Arrivabene nel post gara:

"Parlando dei piloti subito dopo l'arrivo della gara ho citato solo Sebastian, mentre devo dire per correttezza che anche Kimi ha fatto una corsa straordinaria perché è andato molto forte. Peccato per la partenza e adesso abbiamo dei compiti da fare a casa per migliorarci anche nello start".

Tutto il team era a conoscenza dell'ottimo feeling tra Sochi e Mercedes. Arrivabene, però, dribbla l'argomento e mette in chiaro le cose.

"Non guardo mai a cosa fanno o cosa dicono. Sappiamo che sono degli avversari molto forti. Ma siamo consapevoli di cosa dobbiamo fare e lo faremo...".