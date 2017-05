Formula 1, Massa su Vettel: "Gli ho dato spazio, ma lui non è entrato"

Photo by "FormulaPassion"

Un Gran Premio di Sochi ricco di adrenalina e colpi di scena. Felipe Massa è intervenuto ai microfoni della stampa in occasione del contatto in pista avuto con Sebastian Vettel nel giro dell'ultimo giro, con il pilota Ferrari che era molto vicino a sorpassare Bottas. Il brasiliano spiega che in Curva 3 si è spostato sulla sinistra per lasciare spazio al tedesco, ma quest'ultimo non si è fidato di entrare. Ruggini tra le parti, con il ferrarista che avrebbe esposto anche il dito medio nei confronti di Massa. Di seguito ecco le dichiarazioni di Felipe.

"Non penso di aver ostacolato Vettel. Basta guardare le immagini: ho fatto passare Valtteri alla fine del rettilineo, mentre lui non era abbastanza vicino per superarmi, per cui abbiamo fatto la Curva 2 e siamo arrivati alla Curva 3. Mi sono messo completamente sul lato sinistra della pista per lasciare a lui il lato destro, ma Sebastian non se l'è sentita di entrare".

Ed ancora, chiosando, il brasiliano ha analizzato quanto accaduto dal suo punto di vista: "Forse ha pensato che io non l'avessi visto, ma io invece avevo controllato gli specchietti e lo stavo aspettando perché ho anche rallentato. Quindi non ci ho visto niente di strano e in ogni caso Sebastian non avrebbe vinto la gara lo stesso, perché Valtteri non era nella condizione di passarlo".