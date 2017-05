Formula 1, Raikkonen si avvicina al record di Schumi sui giri veloci

Photo by "Jeremy-toth.blogsport.com"

Kimi Raikkonen è sempre più vicino a scrivere una pagina importante con la Ferrari. Dopo essere diventato campione del mondo con la Scuderia di Maranello, il pilota finlandese ha ulteriormente migliorato il proprio record, rafforzando la sua seconda posizione nella classifica speciale dei giri record. Davanti c’è sempre Schumacher a quota 77 ma Iceman ha già scavalcato pezzi grossi come Prost, Hamilton, Mansell e Vettel. A Sochi ha interpretato una gara straordinaria con il conseguente ottenimento del podio, un risultato che non riusciva a centrare dallo scorso Gran Premio di Austria.

Questo circuito gli ha anche permesso di incrementare ulteriormente il proprio record: Kimi, infatti, è il pilota in attività con più giri veloci all'attivo. Il sigillo numero 45 è arrivato nell'ultima gara, dove, al giro numero 49, ha fatto segnare un 1:36.844 che è la miglior prestazione registrata in gara. E' anche grazie allo straordinario lavoro del team di Arrivabene se Raikkonen occupa il secondo posto in questa classifica speciale. Al primo posto troviamo il leggendario Schumacher, con 77 giri veloci conquistati. Non è comunque il caso di scoraggiarsi o trascurare questo straordinario riconoscimento, perchè alle sue spalle ci sono altri piloti che hanno scritto e scriveranno pagine importanti della Formula 1. Prost è fermo a 41, Hamilton a 33, Mansell a 30 e Sebastian Vettel a 28, stesso risultato di Jim Clark, storico pilota della Lotus dal 1960 al 1968. Kimi è riuscito a far meglio anche del suo connazionale Mika Hakkinen. Il finlandese è riuscito a vincere due titoli mondiali con la McLaren, ma nonostante ciò non riuscì ad andare oltre i 25 giri veloci in carriera. Di seguito ecco la TOP 10 dei piloti con più giri veloci:

1. MICHAEL SCHUMACHER 77

2. KIMI RAIKKONEN 45

3. ALAIN PROST 41

4. LEWIS HAMILTON 33

5. NIGEL MANSELL 30

6. JIM CLARK 28

7. SEBASTIAN VETTEL 28

8. MIKA HAKKINEN 25

9. NIKI LAUDA 24

10. JUAN MANUEL FANGIO 23