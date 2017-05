Formula 1, Marchionne elogia la Ferrari: "Adesso ci temono davvero"

Photo by "La Stampa"

La Ferrari sta disputando una grande stagione sotto ogni punto di vista. E' ancora presto per fare calcoli, ma la Scuderia di Maranello sta davvero mettendo a dura prova i rivali, in primis una Mercedes partita ancora una volta al di sopra di tutti. Nei primi Gran Premi disputati sono arrivati grandi risultati soprattutto per Sebastian Vettel, con il pilota tedesco che guida la classifica dei piloti. Discreto, ma comunque utile, l'apporto di Kimi Raikkonen, reduce da un meritato terzo posto che ha regalato altri punti importanti per la rincorsa al titolo costruttori.

A riguardo di questo avvio eccezionale è intervenuto il presidente Sergio Marchionne, orgoglioso e consapevole di avere a disposizione una vettura in grado di giocarsela ad armi pari con chiunque. Di seguito ecco le sue dichiarazioni rilasciate in una conference call con gli analisti finanziari: "In Formula 1 abbiamo fatto progressi significativi, un recupero miracoloso dal 2016. La Ferrari è di nuovo competitiva e temuta dai nostri avversari. Mercedes? Abbiamo iniziato bene, ma continuiamo a lavorare. Rispettiamo i nostri avversari e non li sottovalutiamo."

Il presidente, inoltre, ha concluso congratulandosi per come sta andando il lancio della 812 Superfast, la granturismo presentata all'ultimo Salone di Ginevra.