Formula 1, è sempre più un Raikkonen da record. 85^ podio della sua carriera

Photo by "Sky Sports"

Dopo l'ottima prestazione di Sochi, la Ferrari e Kimi Raikkonen hanno tagliato un altro e prestigioso traguardo. Il pilota finlandese, infatti, ha conquistato l'85^ podio, entrando di diritto nella classifica dei "Podi all-time". Con la McLaren arrivò il primo podio, in una stagione (2002) che partì col botto visto che riuscì a registrare anche il giro più veloce in occasione del Gran Premio d'Australia. In questa speciale classifica che vi proponiamo, la maggior parte dei piloti hanno avuto tutti un passato in Ferrari. Campioni del mondo e leggende, numeri impressionanti, Kimi ne entra a far parte di diritto:

1) M.SCHUMACHER 155

2) L.HAMILTON 107

3) A.PROST 106

4) F.ALONSO 97

5) S.VETTEL 90

6) K.RAIKKONEN 85

Record terminati? Assolutamente no. Raikkonen ha agguantato Michael Schumacher anche per quanto riguarda il maggior numero di giri veloci in una stagione (10), vanta ben 33 terzi posti ottenuti in carriera e 27 Gran Premi consecutivi a punti. Numeri importanti a testimonianza di una lunga carriera ricca di vittorie e riconoscimenti. L'obiettivo è quello di continuare a migliorarsi nonostante l'età sia piuttosto avanzata. Nel mirino ci sono il suo compagno Vettel e Fernando Alonso, con lo spagnolo che potrebbe rivelarsi un bersaglio facile visto il suo complicato avvio di stagione. Riuscirà Kimi ad arrivare a quota 86 podi? Lo scopriremo nel prossimo Gp spagnolo.