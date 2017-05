Formula 1, Massa sulla Ferrari: "Newey? Non ne hanno bisogno"

Photo by "Khelnama.com"

Felipe Massa è rimasto molto legato alla Ferrari, tanto da elogiarla in una sua recente intervista rilasciata ai microfoni della stampa. Il pilota della Williams era pronto al ritiro, ma una chiamata all'ultimo momento della sua Scuderia l'ha convinto a tornare per istruire un talentuoso ma acerbo Stroll.

Come ben sappiamo, la stagione della Ferrari è iniziata alla grande, con la nuova SF70-H che ha sorpreso Mercedes e Red Bull. Esatto, è proprio la vettura costruita da un genio della meccanica come Adrian Newey che sta riscontrando delle difficoltà inaspettate. Felipe si è così espresso sul momento della sua ex Scuderia e della situazione in casa Red Bull.

Qualche parola sull'andamento della sua ex vettura: “Nessuno avrebbe potuto prevedere qualcosa di simile dalla Ferrari. Se qualcuno mi avesse posto la domanda nel novembre scorso avrei detto che l’unica scuderia in grado di competere con la Mercedes sarebbe stata la Red Bull”.

Stoccata finale anche per la Red Bull e Adrian Newey: “Questo dimostra che non basta avere dei tecnici come Adrian Newey per vincere in automatico. Non stanno lottando per la vittoria non per colpa del loro motore, perché nelle ultime gare hanno dimostrato che la Renault ha fatto progressi in questo settore, anche se il loro motore non è ancora ai livelli del Mercedes. La Red Bull non ha progettato una buona macchina, a differenza della Ferrari”.