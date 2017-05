Formula 1, Vettel elogia Raikkonen: "E' ancora uno dei migliori in circolazione"

Photo by "GPUpdate"

Il rapporto tra Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen si conferma sempre più soldo e affiatato. D'altronde è questo il segreto per essere vincenti, e il pilota tedesco ha speso belle parole nei confronti del suo compagno di Scuderia.

E' stato intercettato dalla stampa per una breve intervista, e ha sfruttato al meglio l'occasione per elogiare Raikkonen. L'ex Red Bull crede che il compagno di squadra avrebbe meritato maggior fortuna in queste prime quattro uscite stagionali. Probabilmente ha ragione, ma se Kimi non è riuscito a decollare sulla sua nuova vettura un motivo ci sarà: l'età inizia a farsi sentire? Macchina non adatta al suo stile di guida? Ci sono tanti fattori da considerare, ma ciò che conta è che ha dato segnali positivi nell'ultimo Gran Premio. Quarto nel mondiale piloti, con 37 punti di distacco dal suo compagno. Ecco le dichiarazioni di Vettel:

Domanda secca e al volo alla quale Seb ha prontamente risposto. Elogi per Raikkonen, che cita anche l'incidente di percorso accaduto in Bahrain: “Su Kimi non ci sono dubbi, è uno dei piloti più talentuosi presenti attualmente in Formula Uno. Ha avuto gare difficili in questo avvio di stagione, non tutto è girato nel verso giusto. Ad esempio in Bahrain la partenza e il primo giro gli sono costati il podio. Nel corso di un’annata si possono avere alti e bassi”.