Formula 1, Sainz su Ferrari e Mercedes: "Troppo divario tra loro e gli altri"

Photo by "Sky Sports"

Carlos Sainz entra a gamba tesa su Ferrari e Mercedes, dichiarando l'evidente gap tra loro e le altre Scuderie. Tutti i torti non li ha, ma a fare la differenza è sempre e soprattutto l'aspetto economico e, come ben sappiamo, queste due case costruttrici non hanno bisogno di presentazioni sotto questo punto di vista.

Il pilota della Toro Rosso è intervenuto a riguardo, ma ha anche fornito qualche opinione sul suo avvio di stagione e sulla nuova vettura che gli è stata affidata. Ecco quanto ha rilasciato alla stampa.

Contento per l'avvio di stagione, ma contrariato per l'evidente divario tra le Scuderie maggiori e quelle inferiori: “I miei tre anni di esperienza mi stanno aiutando, ma ancora non è facile perché siamo tutti molto vicini. Se però c’è qualcosa che manca in questa Formula 1 è questo divario così grande tra i primi due e gli altri. “Se guardi i bilanci sai che è impossibile raggiungerli. Spero che Liberty Media riesca a trovare un accordo tra tutti in modo che sia possibile ridurre il divario”.

Uno sguardo anche all'andamento delle nuove vetture, nettamente migliorate rispetto alla passata stagione: “Se si guarda alla sfida tra compagni di squadra le lacune tra loro sono più evidenti e si vedono tanti errori in qualifiche e gara. Ovviamente siamo tutti più a limite e questo fa venire fuori i piloti migliori”.