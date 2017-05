Formula 1, Hamilton: "Gara difficile. Bravo Vettel". Ricciardo: "Bravi a sfruttare l'occasione"

Photo by "Autoweek"

Lewis Hamilton è stato autore di una gara straordinaria e intensa. Molto bravo a gestire le gomme e a sorpassare Vettel, anch'egli autore di una buonissima gara coronata con il secondo posto e un paio di sorpassi eccezionali. Terzo posto, invece, per Daniel Ricciardo, pilota Red Bull al suo primo podio stagionale. Di seguito ecco le interviste del pilota inglese e australiano:

Cosa è successo alla partenza? "Innanzitutto voglio ringraziare il pubblico, grandioso per la calorosa accoglienza che mi ha riservato. Aspettavo da tanto tempo di venire qui a Barcellona. Non sono partito nel migliore dei modi, ma il team ha svolto un lavoro incredibile. E' stata una gara fantastica ed è così che dovrebbero essere le gare, una battaglia ravvicinata il più possibile tra me e Vettel, lui è stato incredibilmente veloce, ma il team ha fatto un grande lavoro con la sua strategia. In partenza non so esattamente cosa ho sbagliato, devo ancora parlarne con i miei ragazzi. Evidentemente non sono stato abbastanza bravo, io ho fatto tutto il possibile e ho avuto un pochino di pattinamento. "

Testa a testa incredibile all'uscita della Curva 1 con Vettel che stava uscendo dai box: "E' difficile capire cosa è successo. Pensavo di aver preso la posizione, ma lo avevo di fianco. Seb era vicinissimo, ma le gare devono essere così e mi è piaciuta moltissimo. Non cambierei nulla." Gara dura e percorso difficile: "E' sicuramente molto impegnativo a livello fisico. Credo di aver perso 2 chili soltanto in gara.."

Spazio anche per Ricciardo, bravo a portare a casa il suo primo podio stagionale: "Abbiamo avuto un pochino di fortuna quest'oggi con il problema che ha avuto Bottas. Non so che problema abbia avuto, ma ci siamo presi tutto quello che potevamo e dobbiamo fare così. Sono contento di essere sul podio, poter sentire di nuovo il sapore dello champagne. Il tempo è bello, dicevano che forse avrebbe potuto piovere."