Vettel: "Belle sensazioni, ma è giovedì"

Dopo esser stato il primo nella storia di Montecarlo a battere, o meglio ad abbattere, il muro dell'1.13, Sebastian Vettel è rientrato ai box Ferrari felice per i risultati ottenuti nelle prime due sessioni di prove libere. Nonostante un problemino che ha tenuto la sua Ferrari ai box nei primi minuti della seconda sessione, il tedesco ha fatto segnare il miglior tempo di sempre in 1'12"720, con cui ha rifilato quasi mezzo secondo alla Red Bull di Daniel Ricciardo.

Anche se non ha nascosto il suo entusiasmo, Vettel ha fatto un po' di pretattica, spiegando come, secondo lui, durante le qualifiche saranno in diversi ad infrangere questo muro. Ed il riferimento più ovvio è alla Mercedes, in difficoltà soprattutto nelle FP2, dove hanno sofferto per vari motivi. Ed anche Vettel non crede ai distacchi e ammette: "Non so cosa gli sia successo oggi, ma in effetti è un po’ strano. Sono abbastanza sicuro che ci sia una motivo specifico e che saranno nuovamente in gran forma sabato, e mi aspetto anche una Red Bull in grado di dire la sua”.

Tornando alle prove e al miglior tempo, il tedesco spiega come, a suo parere, altri potranno far meglio di 1'13" durante le prove ufficiali, anche se essere il primo fa piacere : "Mi fa piacere essere il primo, ma credo che sabato ce ne saranno molti altri. Sono piuttosto soddisfatto per come sono andate le cose pomeriggio, mentre stamattina forse sono stato un po' troppo scatenato, perché ho toccato le barriere qualche volta. Dobbiamo ancora lavorare un po' sulla macchina, ma ci stiamo divertendo perché le monoposto sono più veloci, quindi è stata una bella giornata" .

Seb, ieri, si era lasciato andare ad un piccolo pronostico, in cui si augurava di conquistare la pole position. Dopo i risultati delle prove il tedesco dice: ""E' solo giovedì, quindi dobbiamo vedere come andrà sabato. Però è bello prendere il ritmo ed avere buone sensazioni dalla vettura. Sono stato abbastanza contento fin dal primo run di stamattina, quindi non abbiamo dovuto cambiare troppo, anche se abbiamo migliorato il set-up per pomeriggio, quando le condizioni erano abbastanza simili a quelle che troveremo sabato e domenica".

E proprio riguardo alla gara di domenica, Seb ha espresso la sua opinione anche sul passo gara che la Ferrari ha mostrato durante i long-run: "Qui è sempre complicato giudicare, perché c'è sempre molto traffico e non riesci a fare troppi giri puliti. Dobbiamo ancora fare qualcosa per essere più competitivi nel complesso, ma sia io che Kimi siamo piuttosto competitivi nel long run".

Ora il venerdì di pausa, classico di Montecarlo, e poi tutti in pista sabato per FP3 e, soprattutto, qualifiche. Che la battaglia abbia inizio.