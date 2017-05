Formula 1, Vettel: "Vittoria speciale. Ci godiamo il successo e poi penseremo al Canada"

Photo by "OA Sport"

Una grande prova da parte della Ferrari che riesce a portare a casa uno straordinario podio a Montecarlo. Vettel vince e allunga di 25 punti rispetto a Hamilton, mentre Raikkonen si piazza al secondo posto e rialza la testa, e contribuisce alla grande per il Mondiale costruttori. Di seguito ecco le interviste dei due piloti, autori di una grande gara sin dall'inizio.

Partiamo con il tedesco autore di una grande prova. Prima vittoria della Ferrari a Montecarlo dopo 16 anni: "E' incredibile, è stata una gara molto intensa. Speravo in partenza di avere un lancio migliore rispetto a Kimi, ma lui è partito molto bene, quindi non c'è stata speranza e ho dovuto mantenere la pazienza. Poi c'è stata una fase davvero complicata in cui abbiamo cominciato a scivolare con le gomme. Ci siamo sentiti piuttosto a disagio, e anche Bottas mi stava un po' riprendendo. Poi abbiamo trovato traffico in avanti. Ma poi non so, ho avuto un secondo tentativo come se avessi un nuovo set di gomme perchè a un certo punto davano ottime sensazioni e ho spinto al massimo perchè avevamo la possibilità di vincerla e dovevamo sfruttare il momento. Poi sono riuscito a sfruttare quella finestra e sono finito davanti dopo la sosta, dopodichè ho controllato la gara. Dopo la safety car è stato difficile con le gomme fredde e ho anche sfiorato il muro alla curva uno, ma dopo un paio di giri molto difficili sono riuscito a controllare i distacchi con chi mi stava dietro. Ottimo lavoro da parte del Team, grazie a loro per il fantastico weekend."

Uno sguardo al prossimo Gran Premio in Canada. Continuerà a stupire la Ferrari? "Lo speriamo. In Canada la pista è totalmente diversa, ma al momento voglio solo godermi la vittoria perchè vincere qui è speciale. Festeggiamo stanotte e poi ci penseremo."

Passiamo alla strategia. Il piano era quello di far fermare prima Kimi per poi restare in pista più a lungo? "No, non credo. Il piano era quello di cercare di prendere un vantaggio sugli altri, cosa che abbiamo fatto. Ma Bottas aveva davvero un buon passo e entrambi abbiamo faticato un pochino con il posteriore sia io che Kimi, ma a quel punto si è aperta la finestra. Quindi non appena Valtteri è entrato ai box dovevamo reagire, e io avevo ancora un piccolo margine, non avevo nulla da perdere e quindi ho spinto il più possibile. Abbiamo fatto dei giri e io stesso mi sono sorpreso di aver fatto quei tempi e riuscire ad essere uscito davanti."

Parola a Raikkonen e alla sua gara: "Evidentemente un secondo posto non è una bellissima sensazione. A volte le cose vanno così, ci proveremo di nuovo la prossima gara e proveremo a migliorare ancora. Ovviamente questa è una gara dove mi auguravo di prendere qualcosa di più."