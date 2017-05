Formula 1, Ricciardo: "Sono felice per la gara e per come abbiamo lavorato"

Photo by "F1 Fanatic"

Nel Gran Premio di Monaco abbiamo assistito anche a un'ottima prestazione da parte della Red Bull, autovettura nettamente cambiata rispetto agli inizi. Daniel Ricciardo è riusciuto a portare a casa un buonissimo terzo posto, e anche il suo compagno di Scuderia ha fatto molto bene piazzandosi davanti a Hamilton e contrastando fino all'ultimo giro Bottas. Di seguito ecco le dichiarazioni dell'australiano:

Grande rimonta dopo una sessione di qualifiche condiziata da un problema meccanico: "Sono felice, sono più felice quest'oggi rispetto a ieri. Però ieri già sentivo che avevamo parecchio di più da offrire ed è stato un peccato non poterlo dimostrare il nostro potenziale su questo circuito. Oggi ho avuto la mia opportunità quando Max è andato ai box insieme a Bottas e io ho avuto la pista pulita per qualche giro, e sono riuscito a fare dei bei tempi con delle gomme che non mi avevamo permesso tanta continuità fino a quel punto."

Uno spavento per un piccolo colpo ricevuto all'uscita dai box: "Si, non mi sono divertito. Non sapevo se ero danneggiato, Bottas mi ha costretto ad allargarmi, ma quando esce la sefty car è come guidare sul ghiaccio con queste gomme. Non è stato sicuramente un momento divertente, ma per fortuna sono riusito a restare in pista."