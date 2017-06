F1, GP Azerbaigian - Cambia la regola delle bandiere blu

Come immagino già sappiate, con la conferenza stampa di oggi si è aperta ufficialmente la prima edizione del Gran Premio dell’Azerbaigian, pur essendo la seconda volta che si corre sul cittadino di Baku che, l’anno scorso, aveva invece ospitato quella del Gran Premio d’Europa. L’ottava prova del mondiale 2017 ci riserva una novità ancor prima che le vetture scendano in pista.

Infatti, è stata varata una modifica regolamentare sull’utilizzo delle bandiere blu nel corso della gara, a causa delle continue lamentele dei piloti di testa dimostrate nel corso delle prime gare di questa stagione. L’obiettivo è quindi quello di rendere meno caotica la fase dei doppiaggi, sia per chi deve eseguirlo sia per chi deve subirlo.

Per fare un po’ di chiarezza, già dal primo Gran Premio d’Australia c'è stato un cambiamento rispetto all’anno scorso. Il regolamento del 2017 prevedeva che i team dei piloti più lenti comunicassero al pilota la presenza di una vettura più veloce - pronta all'operazione di doppiaggio - in caso di disavanzo inferiore ai 3 secondi. I commissari, invece, sventolavano le bandiere blu (o venivano esposti cartelli elettronici) quando il pilota più veloce si trovava entro 1 secondo da quello più lento, invece del secondo e mezzo dell’anno scorso. A quanto pare questo ha portato delle lamentele sia tra i piloti di vertice che tra quelli di coda, con i primi che hanno subito dei rallentamenti mentre i secondi hanno fatto notare come questa procedura un po’ farraginosa faccia perdere troppo tempo per consentire il doppiaggio.

Già da questo Gran Premio esordirà una piccola modifica al regolamento. Il direttore di gara Charlie Whiting, una volta ascoltate le ragioni dei piloti, ha allungato il gap entro cui i commissari dovranno sventolare le bandiere blu a 1 secondo e 2 decimi.

Qualche particolarità in più l’ha data lo stesso Whiting: “Quando una monoposto ha un gap di 1”2 rispetto alla vettura che sta per doppiare, allora saranno esposte le bandiere blu al pilota più lento. Saranno inoltre visibili i pannelli luminosi blu, le luci blu sul cruscotto e un messaggio sul monitor del volante. Il conducente più lento sarà tenuto a far passare il collega alla prima occasione disponibile”.

Questa nuova norma sarà provata per la prima volta a Baku e, in caso di parere favorevole, sarà portata anche nelle successive gare.