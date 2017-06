Formula 1, Ferrari all'attacco: motore evoluto in vista di Silverstone

Photo by "Sumberbola"

La Ferrari è pronta ad instaurare diverse novità in vista del prossimo Gran Premio che si disputerà a Silverstone. Non solo modifiche sull'assetto delle gomme, ma è in arrivo una nuova disposizione per quanto riguarda la potenza del motore. L'avvio di stagione è stato sicuramente molto positivo, ma nel pazzo weekend di Baku abbiamo assistito a una serie di intoppi che non devono assolutamente ripetersi se si vuol portare a casa il titolo mondiale.

Maurizio Arrivabene, in comune accordo con gli altri ingegnieri, ha deciso di adottare un nuovo motore che verrà utilizzato anche sui circuiti di Spa-Francorchamps e Monza, entrambi idonei a sposarsi con lo stile di guida della Ferrari. Nei Gp d’Austria e Ungheria, invece, il team di Maranello monterà sulla monoposto di Vettel il motore usato a Montecarlo e in Canada, rimosso poi a Baku per una perdita che sicuramente ha influenzato l'andamento della gara da parte del tedesco.

Una strategia che potrebbe portare a dei risultati positivi, ma la Ferrari continuerà a proporre altre novità per contrastare l'innovazione e la forza della Mercedes, Scuderia che starà sicuramente escogitando una mossa per rispondere a questi movimenti del Cavallino. La Rossa è competitiva ed è pronta a dimostrarlo già a partire dal prossimo Gran Premio.