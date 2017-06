Formula 1, uno sguardo al mercato piloti. Sainz è l'oggetto del desiderio

Photo by "Corriere dello Sport"

La stagione di Formula 1 è in corso, ma numerosi team si stanno già muovendo per cercare di programmare qualche colpo per la prossima annata. Esiste anche un mercato dedicato ai piloti, e in questo articolo analizzeremo le situazioni di ogni singola scuderia a partire dalla Ferrari, ancora incerta sulle permanenze di Vettel e Raikkonen.

FERRARI - In quel di Maranello c'è ottimismo per quanto riguarda la lotta al titolo mondiale, ma all'orizzonte c'è già un Marchionne desideroso di mettere le cose in chiaro. L'intenzione è quella di rinnovare il contratto a Sebastian Vettel e di affiancargli un pilota competitivo in grado di garantire punti importanti per il titolo costruttori. Kimi Raikkonen garantisce tutto questo, però a quanto pare filtra pessimismo riguardo la sua permanenza. L'età avanzata "costringe", per certi versi, a puntare su qualche altro pilota più giovane e talentuoso. Kimi è stato e sarà per sempre un grande pilota della Ferrari, ma dopo tanto tempo potrebbe essere giunto il momento di interrompere i rapporti. Chi sono i possibili candidati? Il sogno è Fernando Alonso, con lo spagnolo che accetterebbe al volo la proposta per via dei rapporti tesi con la McLaren. Sergio Perez è un pilota molto interessante che sta facendo bene con la Force India, ma anche Sainz, Grosjean e Ricciardo sono in lista.

MERCEDES - Qui sembrerebbe tutto confermato, anche se la posizione di Bottas è destinata a restare in bilico fino alla fine. Hamilton, salvo clamorosi colpi di scena, sarà il pilota numero uno anche nella prossima stagione. Ci sarà da risolvere la questione legata al finlandese, ma se dovesse concludere in maniera positiva potrebbe anche essere confermato. I motivi di un suo possibile licenziamento sono insensati: Bottas riesce sempre a portare a casa un bel numero di punti per il mondiale costruttori, ed è stata proprio la casa costruttrice di Stoccarda ad affidargli questo compito. Finora sta filando tutto liscio, e, grazie al suo contributo e a quello di Hamilton, la Mercedes è al comando della classifica costruttori. Chi dovrebbe arrivare in caso di partenza? Pascal Wehrlein sarebbe la classica soluzione interna visto che il pilota della Sauber è di proprietà della Scuderia tedesca, ma attenzione anche a Fernando Alonso, Carlos Sainz e Max Verstappen, pallino di Toto Wolff che lo ha etichettato come prossimo pilota della sua vettura.

RED BULL - Stagione deludente almeno fino a questo momento. Non ci si aspettava di vincere il titolo, ma almeno di insidiare il binomio Ferrari-Mercedes. Tutto ciò non è accaduto, e probabilmente non accadrà. La Scuderia austriaca non ha intenzione di privarsi di Ricciardo e Verstappen, preferisce investire in ricerca e sviluppo per rendere la vettura sempre più competitiva. Potrebbero partire solamente in caso di offerte irrinunciabili, ma al momento non si muove nulla sotto questo punto di vista.

FORCE INDIA - Finora sono arrivate solamente conferme. La Force India era da tempo che stava cercando di esprimersi a questi livelli, e ci sta riuscendo alla grande anche grazie all'ottimo lavoro del team. Nonostante qualche ruggine di troppo, Ocon e Perez sono due piloti molto interessanti che fanno gola a diverse scuderie. Il messicano è corteggiato dalla Ferrari, ma potrebbe insersi anche la Mercedes. Il giovane francese classe '96, invece, è anch'egli in pugno ai tedeschi e al manager Toto Wolff, altro pupillo della sua piccola "accademia". Non dovrebbero partire entrambi, ma all'orizzonte si stanno già facendo le prime valutazioni per Kevin Magnussen, attuale pilota della Haas.

WILLIAMS - Qui ci sarà da fare un bel lavoro per provare a ritornare a competere almeno per le zone alte della classifica. Lance Stroll è giovanissimo, e ha bisogno di un pilota in grado di fargli da guida e di portare a casa dei risultati positivi. Felipe Massa può fare tutto ciò, ma il brasiliano non dovrebbe rinnovare il proprio contratto. La Williams, perciò, si è prontamente fiondata sui profili di Kvyat e Sainz.

TORO ROSSO - Nonostante i risultati non siano sempre positivi, la Toro Rosso può vantare due giovani piloti molto interessanti e espressamente richiesti sul mercato. Sainz sta dimostrando continuità, tanto da attrarre a sè l'interesse di Ferrari e Mercedes. Kvyat, invece, paga numerosi errori di pista ma resta un concreto obiettivo della Williams. Chi saranno, dunque, i possibili sostituti? Ericsson della Sauber in pole, ma occhio anche a un possibile fanta-colpo chiamato Raikkonen. Non è da escludere, però, l'avanzamento di qualche altro giovane pilota della meravigliosa accademia austriaca.

MCLAREN - E' meglio cancellare questa stagione, sia per le statistiche che per i tifosi. Inguardabili fino a questo momento, una scuderia di questa caratura non può permettersi il lusso di accomodarsi all'ultimo posto in classifica. Urgono forti e decisi movimenti, in primis con il riciclaggio del motore Honda che ha solamente causato danni al resto della vettura. Alonso ha da tempo deciso di abbandonare gli inglesi, ma il giovane Vandoorne potrebbe essere confermato nonostante la sua infelicità. Sostituti? E' difficile dirlo in questo momento perchè la macchina non garantisce competitività. Tuttavia, però, il nome di Sainz è quello più caldo per sostituire il suo connazionale. Button? Magari part-time come quest'anno...

RENAULT - Troppi intoppi e discontinuità. La Renault ha dichiarato più volte di voler ritornare competitiva, ma per farlo dovrà migliorare la vettura e affidarla a mani più sicure. Hulkenberg è riuscito ad ottenere ottimi risultati, ed è pronto a legarsi per un altro anno alla scuderia francese. Chi ha deluso, invece, è Palmer. L'inglese non verrà confermato, e ci sono stati già dei contatti con Sainz. Potrebbe formare una buona coppia con l'ex Force India, probabilmente in grado di fornire un bel bottino di punti.

HAAS - Gli americani potrebbero apportare qualche modifica. Grosjean piace alla Ferrari, mentre Magnussen è corteggiato dalla Force India. Non è detto che vadano via entrambi, ma gli addetti ai lavori stanno già iniziando a fare i primi sondaggi per quanto riguarda Esteban Gutierrez e Palmer.

SAUBER - Ferrari permettendo, l'intenzione è quella di lanciare Antonio Giovinazzi nella prossima stagione. Ericsson e Wehrlein, salvo colpi di scena, non dovrebbero lasciare la scuderia svizzera. All'orizzonte, però, si vocifera di una presunta collaborazione con la Red Bull per quanto riguarda i prestiti di due giovani piloti provenienti dall'accademia austriaca. Futuro che sembra scritto, ma anche qui non dovrebbero esserci grandi movimenti.