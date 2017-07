Formula 1, Mercedes innovativa verso l'Austria

Photo by "carthrottle.com"

La Mercedes non può permettersi il lusso di perdere altro terreno se vuol continuare ad inseguire Sebastian Vettel. Il circuito di Baku appartiene al passato, ma in vista del GP d'Austria sono in arrivo diverse novità. L'obiettivo è quello di affidare a Hamilton e Bottas una vettura ricca di aggiornamenti e certezze, veloce e soprattutto ben collaudata. Bisognerà evitare scomodi incovenienti come il mancato allacciamento della protezione alla monoposto del pilota britannico.

Per il Red Bull Ring è stata progettata un'ala anteriore nuova, oltre a barge board e un fondo o un diffusore diverso. Questa pista è stata sempre sinonimo di vittoria per la Mercedes, e lo sviluppo della potentissima W08 continuerà ad offrire altre novità. Le modifiche riguarderanno l'aspetto aerodinamico con un’inedita ala anteriore e delle importanti evoluzioni nella zona laterale della monoposto, con dei barge board inediti.

Non è ancora certo se ci saranno progressi anche nella zona posteriore della monoposto, saremo in grado di scoprirlo solamente nella giornata di domani.