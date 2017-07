F1 - Sainz: "Non correrò con Toro Rosso nel 2018" - Source: Peter Fox/Getty Images Europe

Si avvicina la pausa estiva anche per il mondiale di Formula 1 e così iniziano a circolare anche le prime voci sui possibili cambi di team dei vari piloti in scadenza. Oggetto del desiderio di molti è Carlos Sainz, attualmente in forza alla Toro Rosso in virtù del suo contratto con Red Bull.

Lo spagnolo, figlio d'arte, non chiude nessuna porta al momento, ma non nega la sua volontà di voler approdare alla casa madre Red Bull, anche se è consapevole che per arrivare a Milton Keynes uno tra Ricciardo e Verstappen dovrebbe andare via. Intanto, Sainz non si dà fretta, anche perchè, come spiega lui stesso, la stagione è ancora lunga e lui darà tutto ad ogni gara per raggiungere il suo obiettivo: "La stagione è ancora lunga e queste voci ci saranno sempre. Il mio obiettivo numero uno è correre con la Red Bull l'anno prossimo, iniziando a lottare per il podio, la vittoria o qualunque fosse il loro obiettivo".

Certo è che se non dovesse arrivare nessuna chiamata, Sainz non resterà con le mani in mano e tanto meno resterà in Toro Rosso, dove ormai sembra sia ai titoli di coda la sua avventura: "Sono sicuramente pronto a fare un passo avanti nella mia carriera e non voglio chiudere alcuna porta. Vediamo cosa succede".

Intanto la stagione sta andando più che bene, 29 punti totali, tante belle gare e alcuni piazzamenti importanti come il 6° posto di Montecarlo. La volontà è di continuare a far bene, anche perchè in squadra si lavora nel modo giusto: "Nonostante tutto, è ancora molto presto, non so cosa succederà il prossimo anno. Per ora mi sono divertito in pista e voglio continuare a farlo fino alla fine dell'anno. Ho un lavoro, che è quello di guidare la mia macchina e di farlo il più velocemente possibile. Ho grande fiducia nella squadra e nella mia vettura, quindi credo che la stagione sia stata positiva per ora. Ogni volta che abbiamo finito un GP, abbiamo chiuso a punti. Abbiamo 11 punti in più rispetto alla scorsa stagione, tutto questo è positivo, ma dobbiamo continuare a lavorare così".

E su una possibile rivalità con Verstappen, suo compagno in Toro Rosso tra il 2015 e il 2016, Sainz spiega che, per lui, non ci sarebbero problemi: "Per me è stato divertente quando eravamo compagni e non mi dispiacerebbe rifarlo. La nostra era una bella rivalità, mi piace la concorrenza. Non so come siano i contratti degli altri, quindi bisogna aspettare e vedere. Però sono abbastanza sicuro che prima o poi correremo entrambi con delle vetture competitive, anche se non so in quali squadre".