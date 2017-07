Formula 1, Massa: "Qualcosa non funziona. Partire diciassettesimo non è facile.."

Photo by "Formula 1"

Felipe Massa è stato intercettato dalla stampa in occasione delle qualifiche valide per il Gran Premio d'Austria. La Williams non è riuscita ad avanzare in Q3, e il pilota brasiliano ha cercato di spiegare cosa stia succedendo nel muretto inglese. Anche il suo compagno Stroll è rimasto fuori. Ecco le sue dichiarazioni:

Massa descrive il quadro della situazione: "Sarebbe anche difficile affrontare Q2, però ho avuto questo problema. Stiamo soffreno tantissimo per far funzionare le gomme. Mi dispiace molto perchè potevamo fare meglio per partire da una posizione migliore, però qui la macchina con le gomme nuove non funziona bene. E con le gomme usate ieri funzionava bene, quindi è molto strana da capire."

Differenza di prestazione elevata rispetto all'ultima trasferta di Baku: "Altra pista, discorso diverso. Qui le cose non funzionano e dobbiamo capire perché. E' vero che sono molto più confidente con la gara, però partire diciassettesimo non è facile. Sarà difficile guadagnare posizioni."

Aggiornamenti problematici? "Gli ingegnieri non pensano a questo. Dobbiamo capire e analizzare tutto."