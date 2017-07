Diretta Live Formula 1, Gran Premio di Austria in diretta

Amici e lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio e buona domenica da Francesco Cammuca e dalla redazione motori. È tutto pronto alla Red Bull Ring di Spielberg bei Knittelfeld, per il Gran Premio di Austria, nona prova del campionato del mondo di Formula 1. Una gara cruciale per i destini del titolo iridato, visto che dopo la gara austriaca ci sarà la tanto attesa pausa estiva, durante la quale piloti, meccanici e manager tireranno un po' il fiato e ricaricheranno le batterie prima del rush finale di una stagione che, fino ad ora, si è rivelata particolarmente in pista e anche fuori.

A partire dalla pole position qui in Austria sarà Valtteri Bottas, il quale ha ottenuto la seconda pole position sia di questa stagione, che dell'intera carriera. Un feeling ribadito, quello del pilota finlandese della Mercedes con la Red Bull Ring, visto che un paio di stagioni fa al volante della Williams chiuse in seconda posizione alle spalle di quello che era il suo compagno di squadra, Felipe Massa. Al suo fianco ecco il leader della classifica iridata Sebastian Vettel, il quale ha reagito in pista dopo il clamoroso e spiacevole episodio avvenuto nel Gran Premio di Azerbaigian a Baku e ha tirato fuori un giro straordinario, che lo ha tenuto lontano dalla prima posizione solo per 42 millesimi.

Bottas, un fulmine in Austria

Bottas ha fatto capire, al termine delle qualifiche, proprio che il suo feeling con il vecchio A1 Ring continua ad essere più forte che mai: "Io mi diverto tanto a guidare qui davanti a questo pubblico. Oggi è stata una bella giornata, la macchina è andata sempre meglio man mano che l'aderenza cresceva. Ho avuto un giro discreto ma non perfetto. Sarà una lotta interessante domani. Il nostro obiettivo non può essere inferiore alla vittoria. Speriamo di poter vivere una bella gara. Anche Lewis ha parecchio tempo per recuperare e portare a casa dei punti".

Positivo anche il resoconto post-prove del sabato per Sebastian Vettel, il quale appare soddisfatto del rendimento e della tenuta della pista della sua Ferrari: "Non sufficientemente veloce però sono stato molto contento. La macchina è andata benissimo anche nell'ultima sessione di qualifica. Poi c'è stata la bandiera gialla, ma è una bella pista. Peccato che sia troppo corta, però è molto divertente con curve veloci e la macchina è stata fenomenale. Attendiamo domani con ottimismo perchè dovrebbe essere una bella gara. Hamilton indietro domani? La gara è lunga e possono accadere tante cose, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi e a fare la nostra gara. Sarà dura perchè Valtteri è stato veloce per tutto il weekend, anche ieri ha stabilito dei buoni tempi".

Lewis Hamilton, l'altro grande attore dell'episodio di Baku, ha ottenuto il terzo tempo nelle qualifiche, ma la sostituzione del cambio avvenuto venerdì sera sulla sua Mercedes lo ha portato a subire una penalità di cinque posizioni, portandolo dunque in quarta fila a partire dall'ottava posizione. Davanti a lui, oltre al tandem che occuperà la prima fila, ci saranno degli ossi abbastanza duri da affrontare e da tentare di scavalcare. In primis coloro i quali partiranno dalla seconda fila, ovvero Kimi Raikkonen sull'altra Ferrari e Daniel Ricciardo sulla prima Red Bull: per motivi diversi saranno molto competitivi e agguerriti entrambi. Così come Max Verstappen, che con la vettura 'di casa' vuole anche assecondare e ringraziare a modo suo i tanti tifosi che dall'Olanda lo hanno seguito e sostenuto fin dall'inizio del weekend austriaco. E poi ci sono Sergio Perez, che dopo il contatto 'fatale' in Azerbaigian con il compagno di squadra Ocon cercherà di riscattarsi, e un Romain Grosjean che si trova al volante di una Haas particolarmente efficace su questo circuito.

Il podio del 2016: Hamilton davanti a Verstappen e Raikkonen

Proverà a fare una gara di un certo spessore anche Fernando Alonso, che partirà con la sua McLaren dalla dodicesima posizione e vorrà anche avviare una striscia positiva consecutiva di gare a punti dopo il risultato di Baku. Devono invece risalire la china i due della Williams. In primis Felipe Massa, proprio il poleman di due anni fa che non è riuscito a superare nemmeno la prima manche in questa edizione del Gran Premio austriaco. Ma anche Lance Stroll, reduce dal primo podio nella carriera ottenuto proprio in Azerbaigian: un terzo posto che avrebbe potuto essere secondo senza la rimonta in extremis di Bottas. A chiudere la griglia di partenza del circuito dello Spielberg, come è accaduto quasi sempre quest'anno, il tandem della Sauber composto da Pascal Wehrlein e Marcus Ericsson.

Le qualifiche hanno lasciato alcuni segnali piuttosto chiari in vista della gara odierna. Intanto il fatto che Hamilton, avendo passato il secondo taglio con la gomma super-soft (quella rossa), cercherà di allungare il primo stint di gara per cercare poi la rimonta con la gomma ultra-soft, quella viola e più prestazionale sul giro secco, approfittando del fatto che i suoi rivali per la gara - Vettel in primis - monteranno al contrario la gomma un po' più dura dopo aver iniziato la gara con quella più morbida. E poi c'è l'ottima stabilità e l'altrettanto ottimo bilanciamento della Ferrari nei confronti del resto del plotone, in particolare di una Mercedes che invece predilige la prestazione in termini di velocità di punta, come si è potuto evincere dal primo intermedio in cui lo stesso Hamilton e sopratutto Bottas sono andati più veloci sia di Seb che di Raikkonen. Ma attenzione anche alle Red Bull di Ricciardo - galvanizzato dopo la vittoria di Baku - e Verstappen.

Così le qualifiche

Questa, infine, è la situazione nella classifica del campionato del mondo di Formula 1, alla vigilia del Gran Premio di Austria: Sebastian Vettel guida con 153 punti davanti a Lewis Hamilton che ne ha 139. Terza posizione per Valtteri Bottas con 111 punti, quarto è il vincitore del Gran Premio dell'Azerbaigian Daniel Ricciardo con 92 punti. Per quanto riguarda la classifica del campionato del mondo costruttori troviamo in testa la Mercedes con 250 punti, mentre la Ferrari insegue con 226 punti e la Red Bull si trova attardata in terza posizione, a quota 137 punti.