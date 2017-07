Formula 1, Arrivabene: "La Ferrari c'è. Avanti così"

Google Plus

Una prestazione positiva da parte della Ferrari nel piccolo circuito dell'Austria. Vettel è riusciuto a conquistare un secondo posto molto importante e a portare a 20 punti il vantaggio su Lewis Hamilton nella classifica mondiale. In difetto Raikkonen, che si è difeso senza però riuscire ad insidiare i primi della classe. A riguardo è intervenuto Maurizio Arrivabene, pezzo grosso del muretto che ha fatto il punto della situazione in questa breve intervista:

"Seb ha dimostrato che c'è, lui come la Ferrari. Kimi ha allargato in partenza ma s'è difeso bene. Avanti così. E' stato un GP positivo. La rimonta? Bisogna essere sempre umili e guardare a ciò che è successo. Seb ho sentito quando l'ha detto, ma andiamo avanti lo stesso anche se non è finita con la vittoria. Ci vediamo a Silverstone".