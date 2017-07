Formula 1, Wolff: "E' la prima volta che abbiamo fortuna. Rinnovo Bottas? Siamo al 90%"

T-Online

Toto Wolff si è gentilmente esposto di fronte ai microfoni della stampa per rilasciare una breve intervista nel post-Silverstone. La sua Mercedes è stata letale, con l'austriaco che ha svelato una piccola notizia riguardante il futuro di Bottas, oggi secondo dietro ad Hamilton. Ecco le sue parole.

Panoramica sulla gara odierna e sull'ottimo lavoro di Bottas: "Gomme molto bene. Secondo posto con molta fortuna per noi e sfortuna per le Ferrari, ma lo prendiamo. Bottas ha gestito le gomme con il target e ha fatto molto bene. Rinnovo? Siamo al 90%, ma devo andare prima in vacanza in Italia..."

Mercedes dominante come il 2015-16: "Abbiamo visto che la Ferrari va molto forte, oggi è stata molto sfortunata. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, lavorare ogni weekend e alla fine vedremo."

Piccolo siparietto sulla fortuna della Mercedes: "E' la prima volta che abbiamo fortuna. A Baku siamo stati penalizzati con due penalità di cambio. E' la prima volta che abbiamo fortuna quest'anno."

Piccolo sguardo all'Austria, in particolare alle differenze con la pista odierna: "Io credo che le curve sono molto veloci. E' difficile trovare un set-up di gomme che non le faccia lavorare troppo."

Sguardo a Verstappen e alla suo entusiasmo non appena affronta questo circuito: "Si vede che è una pista tradizionale che funziona molto bene. Gare dure, non c'è la possibilità di superare."