Diretta Formula 1, Gran Premio di Ungheria live

Amici di Vavel Italia, Francesco Cammuca e tutta la redazione motori vi danno il benvenuto sul circuito dell'Hungaroring, sede del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Abbiamo ormai girato la boa, dieci gare sono state effettuate dai piloti delle dieci scuderie che si sono presentate ai nastri di partenza del Campionato del Mondo 2017, e altre dieci se ne correranno da qui alla fine di una stagione che finora è stata elettrizzante, divertente, ricca di colpi di scena ma ancora senza un vero padrone dopo la prima metà. E proprio in questa occasione, in questa gara in terra magiara che precederà la meritata sosta estiva, l'equilibrio potrebbe finalmente rompersi e mandare in vacanza in testa al Mondiale uno tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Sono loro due, il ferrarista e il pilota di punta della Mercedes, gli attuali padroni della classifica iridata, con un solo punto a dividerli e con ottime prospettive da entrambe le parti in vista della seconda parte del campionato.

L'ultima gara, quella disputata due settimane fa a Silverstone, è stata quella che ha consentito a Hamilton di fare un netto passo in avanti in classifica, grazie ad un weekend che per lui è stato perfetto. È arrivata la pole position, è arrivata la vittoria, ma soprattutto il suo diretto rivale per il titolo iridato ha vissuto una domenica un po' complicata, e resa ancor più amara dalla foratura che lo ha costretto a rientrare ai box ad un giro dalla fine, con tanto di bandiera a scacchi raggiunta solo in settima posizione. Così, i venti punti di divario tra i due hanno avuto un netto taglio, fino a diventare uno solo. E con loro c'è anche Valtteri Bottas che sul piano aritmetico potrebbe anche andare in vacanza da primo della classe, con i suoi 23 punti di ritardo da Vettel e con un percorso che lo ha visto come miglior pilota per punti portati a casa nella seconda trance stagionale, ovvero quella successiva alla sontuosa doppietta messa a segno dalla Ferrari in quel di Montecarlo, con il tedesco che ha preceduto sul traguardo Kimi Raikkonen.

Una scena che si è ripetuta anche nelle qualifiche andate in scena ieri pomeriggio all'Hungaroring. Prima posizione e pole position per Sebastian Vettel, seconda posizione ad un paio di decimi di ritardo per Kimi Raikkonen. Un sabato da sogno per i tifosi della scuderia di Maranello, con la terza doppietta in qualifica della stagione dopo quelle messe a segno a Sochi - quando a primeggiare al sabato fu il tedesco - e proprio nel magico weekend del Principato, quando invece la pole position se la portò a casa il glaciale pilota finlandese. Il tutto al termine di un sabato praticamente perfetto per le due Rosse, visto che già nella terza e ultima sessione di prove libere della mattina i ferraristi si erano messi davanti a tutti, e nello stesso ordine con cui si sono concluse le qualifiche all'ora di pranzo. E le Mercedes? Terza posizione per un Lewis Hamilton che si è a lungo lamentato per aver sentito delle vibrazioni al momento di montare alcuni specifici treni di gomme, tutte super-soft rosse per l'occasione. Quarta posizione per Valtteri Bottas, mai veramente in lotta per ottenere la pole position e sempre alle spalle del suo compagno di scuderia durante tutto il weekend magiaro mandato fin qui in archivio.

Alle spalle di quelli che potremmo definire i 'fab four' della Formula 1 versione 2017, troviamo le due Red Bull, che a dire il vero nella giornata di venerdì avevano un po' illuso i propri tifosi e tutta la squadra. Max Verstappen, che nelle prime due manche delle qualifiche sembrava potersi inserire anche nella lotta per un posto in prima fila o magari per prendersi la pole position, ha concluso in quinta posizione anche a causa di un piccolo problema all'ala anteriore avvertito nell'ultimo tentativo effettuato in Q3. Diverso, e forse ancor più deludente, il discorso che riguarda Daniel Ricciardo. Sesta posizione in griglia e terza fila accanto al compagno di team per l'australiano, che aveva sognato in un venerdì che lo aveva visto in testa alla classifica sia al termine della PL1 che dopo la bandiera a scacchi di fine PL2. E la sua faccia al termine delle qualifiche parlava decisamente da sola, oltre a promettere battaglia in una gara in cui cercherà di ottenere il suo terzo podio consecutivo in questa stagione.

Passiamo ora alla rassegna delle due classifiche iridate di questo Campionato del Mondo 2017. Come detto, c'è un solo punto che divide il leader della classifica pilota Sebastian Vettel e il suo principale inseguitore, Lewis Hamilton: 177 sono i punti ottenuti fin qui dal pilota della Ferrari, 176 quelli messi in cascina dal britannico alla guida della Mercedes. Il suo compagno di box Valtteri Bottas è terzo a quota 154, mentre in quarta posizione troviamo Daniel Ricciardo con 117 punti ottenuti dopo dieci gare. Nella classifica del campionato costruttori svetta la Mercedes che ha incamerato ben 330 punti, mentre la Ferrari insegue a quota 275 e la Red Bull è più staccata in terza posizione, con 174 punti portati a casa.