F1, Ferrari - Vettel e Raikkonen vicini al rinnovo, ma...

Qualcuno potrebbe storcere il naso, ma sembra sempre più vicino il rinnovo di Kimi Raikkonen con la Ferrari. Il pilota finlandese, giunto ormai a 38 anni, non sembra più il leone da gara che ha entusiasmato per tanti anni il circus della Formula 1, ma è comunque uno dei migliori piloti in circolazione, capace di aiutare i tecnici del team a trovare il giusto setup alla vettura e ancora in grado di portare risultati pesanti a casa, come dimostra la scorsa stagione, dove, a lungo, è riuscito anche a far meglio del compagno Vettel.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sembra che l'annuncio del rinnovo tra Iceman e la Ferrari possa arrivare a Monza, davanti al pubblico di casa, dove la storia d'amore tra Kimi e la Ferrari è iniziata, nel 2006.

Raikkonen, ricordiamo, è stato l'ultimo pilota in grado di vincere il titolo con la Ferrari, nel 2007, ed ha corso con il Cavallino fino al 2009. Tra il 2010 e il 2012 una breve e intensa attività nei rally, prima del rientro, fortunato, in F1. In due anni con la Lotus, Kimi ha raccolto due vittorie, alcuni podi e due ottimi piazzamenti nella classifica iridata.

Giunto nel 2014 in Ferrari, non è riuscito a trovare lo smalto dei tempi d'oro e per questo è finito spesso sotto i riflettori, molti lo vorrebbero lontano da Maranello, in modo tale da lasciare spazio ai giovani dell'Accademy Ferrari, come Leclerc, sempre più vicino alla F1.

Naturalmente, vicino al finlandese, sarà confermato Sebastian Vettel, che, salvo colpi di scena, dovrebbe restare in Ferrari, anche dietro un lauto aumento di stipendio, a cui si aggiungerebbe anche la clausola riguardante la scelta del secondo pilota. Che sia stato proprio Sebastian a chiedere il rinnovo di Raikkonen? L'idea potrebbe non essere del tutto infondata, d'altronde anche Schumacher aveva una certa rilevanza nella scelta dei suoi compagni di team in Ferrari ed Hamilton idem, specie dopo Alonso nel 2007 e Rosberg nell'ultimo triennio in Mercedes. Alla fine, il rapporto tra Vettel e Raikkonen è più che buono e i due spesso e volentieri sembrano andare più che d'accordo.

Nulla, però, è ancora sicuro, dunque, attenzione, perché nei prossimi mesi, si potrebbero già chiudere i giochi di mercato intorno ai piloti Ferrari.