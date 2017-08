F1, McLaren - Festa Alonso con lo sdraio: "Sfruttata ottima chance"

Splendido interprete del Gran Premio d'Ungheria, Fernando Alonso si è reso protagonista di una gran gara, conclusa al 6° posto, dopo un duello con il coltello tra i denti con l'amico Carlos Sainz, che lo aveva scavalcato allo start. Lo spagnolo, che già in qualifica si era esaltato, chiudendo al 7° posto, ha dato spettacolo anche nel dopo-gara, quando si è andato a sedere sotto il podio con uno sdraio, richiamando il disegno che lo ritraeva in Brasile nel 2015, quando, dopo l'ennesima fumata della sua McLaren-Honda, lo spagnolo si era accomodato su uno sdraio di un commissario.

Un Fernando Alonso che, dunque, è sembrato finalmente soddisfatto della sua McLaren, che gli ha permesso di esprimersi al massimo, in una gara che ha confermato, ancora una volta, tutte le capacità dell'asturiano, ritenuto da molti il miglior pilota del circus, imbattibile per caparbietà e decisione. A fine gara, poi, Nando ha commentato soddisfatto il suo Gp, pur consapevole delle prossime difficoltà: "Non era certo facile da prevedere, ma è stata una corsa molto buona. La monoposto si è comportata bene, e nell’arco di tutta la gara. Abbiamo concretizzato il potenziale con un buon risultato, che ci ha consentito di guadagnare punti importanti. Sappiamo che abbiamo tre o quattro piste su cui possiamo ambire a qualcosa in più, ed è fondamentale non sprecare queste opportunità. Le prossime due gare a Spa e Monza, per esempio, saranno più difficili per il nostro pacchetto tecnico, ma adesso godiamoci questo risultato”.

Un week-end speciale, Alonso ha spento proprio in Ungheria 36 candeline. In gara, però, il regalo, più che a se stesso, lo ha fatto alla McLaren, alla quale ha regalato otto punti importantissimi, a cui si aggiunge il 10° posto di Vandoorne. Alonso, ha poi raccontato del duello con Sainz, spiegando anche come fosse inaspettato il giro veloce, aiutato, però, dal passo dei primi: "Speravamo in una buona gara è vero, ma... il giro più veloce è giunto inaspettato. E’ una piccola soddisfazione, lo prendo come regalo di compleanno, ma in gara mi sono divertito anche in altri momenti, come quando sono riuscito a passare Sainz. Ad un certo punto ho pensato che non sarebbe stato possibile, ma quando dopo il pit-stop ho provato a sfruttare al massimo gli pneumatici nuovi, ed ha funzionato bene”.

Infine, Alonso ha voluto richiamare la gigantografia in cui era ritratto. Sedutosi, poi, lo spagnolo ha esposto un cartello in cui si leggeva: "F1 wishes you happy holidays", un augurio particolare, ma gradito, da parte di Alonso: “Stamattina ho visto l’immagine della sedia a sdraio e mi sono detto, ‘questa cosa ormai è famosa’, perché non utilizzarla per un siparietto da cui augurare a tutti buone vacanze?. E così abbiamo organizzato il tutto dopo la cerimonia di premiazione”.