F1, Test - Big in pista, ma la star è Kubica

Prima delle vacanze, ad attendere il mondo della Formula 1 c'è un ultimo sforzo. Dopo l'emozionante Gran Premio d'Ungheria, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino al traguardo, i piloti torneranno a calcare l'asfalto magiaro, per due giorni di test, in cui si proveranno nuove evoluzioni. Inoltre, molti saranno gli esordi dei giovani, che sfrutteranno i test per far pratica con le nuove F1 e, poi, ci sarà un gran ritorno: Robert Kubica.

Il polacco, osservato speciale, è stato giudicato idoneo e non sta nella pelle, perché dopo 6 anni e mezzo, ritornerà finalmente in F1, con il casco e la tuta, così come aveva predicato per anni. La RS17, oltre che da Kubica, sarà guidata anche da Nicolas Latifi, che sta già cercando di apprendere dall'esperto pilota polacco.

Ci saranno anche altri piloti di una certa esperienza, che sono stati richiamati dai team e che dovranno posticipare le vacanze. Uno scenario che è cambiato proprio nelle ultime ore prima dei test, poiché fino al week-end di gara, sembrava fosse più un test dedicato ai giovani.

In Mercedes, ad esempio, non ci sarà il solo George Russell, poiché anche Valtteri Bottas è rimasto in Ungheria. Il finlandese, però, scenderà in pista solo nel pomeriggio del Day1 (oggi ndr.), mentre Russell avrà tutto il Day2 a disposizione.

In casa Ferrari, oltre a Charles Leclerc e Kimi Raikkonen, che era già in lista, ci sarà anche Sebastian Vettel, che si è trattenuto qualche giorno in più in Ungheria, ma scenderà in pista solo nel pomeriggio del secondo giorno, dopo che sarà stato Raikkonen a girare la mattina. Per Leclerc, invece, ci sarà tutto il Day1.

Conferme in casa Red Bull, con Verstappen che girerà subito, mentre Pierre Gasly dovrà attendere il secondo giorno per scendere in pista. In casa McLaren, il forte Lando Norris esordirà nel Day2, dopo che sarà stato Stoffel Vandoorne a scendere in pista nel primo giorno.

In casa Williams spazio ai giovani, anche a causa del forfait di Felipe Massa. Il brasiliano, che era nella line up iniziale, ha preferito rientrare a casa, dopo i problemi di venerdì e sabato e, dunque, in Ungheria ci sarà Lance Stroll al suo posto, ma soprattutto ci sarà l'esordio di un attesissimo Luca Ghiotto, anche lui in mostra in questa stagione di F2.

Line-up confermata anche in Force India, dove si alterneranno i promettenti Lucas Auer e Nikita Mazepin, che scenderanno in pista entrambi i giorni.

In casa Toro Rosso, invece, spazio all'ennesimo talento del vivaio: Sean Galael. L'indonesiano scenderà in pista nel Day1, mentre il secondo giorno spazio ai titolari, con Sainz e Kvyat che si alterneranno al volante.

In Haas spazio al giovane statunitense, ma con origini italiane, Santino Ferrucci, che avrà entrambi i giorni a disposizione per mettersi in mostra e, naturalmente, per ottenere e sviluppare dati per il team americano.

Infine, potere ai giovani anche in casa Sauber, con Gustav Malja e Nobuharu Matsushita. Entrambi si stanno mettendo in mostra in F2, con Malija che è stato spinto in Sauber dal manager, che è lo stesso di Ericcson, con cui condivide anche lo sponsor. Matsushita, invece, sembrava dovesse partecipare ai test solo grazie agli accordi con Honda, ma, una volta saltati gli accordi tra il team e i giapponesi, il giovane pilota ha trovato comunque il modo di conquistarsi il sedile, con un gran week-end in Ungheria, dove ha trionfato anche in Gara2.

Dunque, con queste premesse, è tempo di accendere i motori e scendere in pista.