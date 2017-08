Formula 1, Stroll: "E' stata una giornata positiva"

Autoweek

Test positivi per il giovane Lance Stroll sulla Williams. Il canadese ha totalizzato ben 138 giri (praticamente due Gran Premi) e sulla sua FW40 sono state montate molte novità che dovrebbero aiutare lui e Massa a chiudere nella maniera migliore la stagione e, perché no, dare la caccia alla Force India per riprendersi il quarto posto nel mondiale costruttori. Per farlo bisognerà lavorare tanto perchè, come abbiamo avuto modo di vedere, Perez e Ocon godono di una vettura nettamente più in palla e funzionale.

Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto qualche modifica al retrotreno e abbiamo provato qualche altra cosa. E' stata una giornata positiva, anche se per valutare meglio c'è bisogno di più tempo per girare. Quello che abbiamo provato non è qualcosa di specifico per Spa-Francorchamps e Monza, ma è per tutte le piste. Stiamo sempre cercando nuove cose che possano farci andare meglio su tutte le piste, non su qualcuna in particolare. Oggi è stato quasi come fare un weekend di gara, ho messo insieme tanti giri. E' una delle cose positive di oggi. Luca Ghiotto? Non so quale sarà il programma di Luca domani, ma quello che posso dire è che dovrà solo guidare, fare tanti giri e ascoltare il team."