Massa cambia ancora idea: "Non voglio ritirarmi"

Felipe Massa saluta il pubblico brasiliano durante l'ultimo GP del 2016 (Skysports)

Un addio triste, malinconico, come ovviamente tutti quelli che riguardano chi in un modo o nell'altro ha lasciato qualcosa di importante, ma un addio rivelatosi anche così breve da sorprendere tutti gli appassionati al momento del dietrofront. Felipe Massa è tornato a vestire i panni del pilota e a salire sulla sua Williams pochi mesi dopo il pianto e il saluto di Interlagos: la partenza di Valtteri Bottas aveva costretto infatti la scuderia britannica a richiamarlo urgentemente. Serviva un pilota che desse sicurezza e un apporto quanto meno decente di punti, cosa che il nuovo compagno Lance Stroll probabilmente non avrebbe potuto fare (e che infatti non ha fatto).

Quella che però si prospettava davvero come l'ultima recita di Felipe potrebbe invece non rivelarsi tale. Il pilota brasiliano ha ammesso di trovarsi ancora al bene al volante di una monoposto di Formula 1 e di non voler lasciare a fine anno: "Non ho nessun motivo per ritirarmi, mi trovo ancora bene e rimanere in Formula 1 è una grande opportunità, ma staremo a vedere cosa succederà". Massa ovviamente deve attendere la decisione della scuderia, che però non dovrebbe mettergli i bastoni fra le ruote in caso di ufficializzazione della decisione.

Il brasiliano, arrivato a quota 260 GP disputati, sta ottenendo anche quest'anno dei buoni risultati, a fronte di una vettura spesso incostante e capace di alternare ottime prestazioni in circuiti a lei favorevoli a disastri totali come quello dell'Hungaroring. Ma soprattutto Massa ammette di starsi ancora divertendo e di voler continuare a fare questo mestiere in maniera più rilassata e senza troppe pressioni, che spesso in passato ne hanno condizionato il rendimento: “Sto gareggiando in maniera molto rilassata, sono felice di ciò che sto dimostrando in pista. Purtroppo sono stato un po’ sfortunato in qualche gara, ma mi sto comunque divertendo“.