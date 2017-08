La F1 sbarca nel mondo virtuale! Preparatevi all'E-Sports F1 World Championship

Sognate di diventare piloti di Formula 1 e lottare per il titolo iridato, ma non avete le possibilità di sfondare nel mondo dei motori? Non c'è problema, perchè il 2017 segnerà, a lungo, una data storica per il mondo della Formula 1 e non solo, dato che è stato annunciato, da Codemasters e da Liberty Media, che proprio quest'anno si disputerà il primo mondiale di Formula 1 Virtuale.

La sfida scatterà in concomitanza con il lancio del gioco, che avverrà il prossimo mese di settembre e da quel momento inizieranno le fasi di qualificazione alle semifinali di Londra. Nella capitale britannica il torneo arriverà dal 10 all'11 Ottobre e alla sfida parteciperanno i 40 e-Drivers più veloci del pianeta.

Dalle semifinali di Londra, poi, ne resteranno 20, che accederanno alla finale che si terrà ad Abu Dhabi, che si svolgerà l'ultimo week-end di gare della Formula 1, ovvero in concomitanza del Gran Premio degli Emirati Arabi.

Il vincitore finale sarà insignito non solo del titolo di F1 eSports World Champion, ma anche di campione del mondo di Formula 1. Il capo commerciale F1 Sean Bratches ha commentato con gioia l'evento: "Questo lancio rappresenta un'occasione straordinaria per la nostra attività: strategicamente e nel modo in cui impegniamo i fan. In primo luogo va ad interessare una categoria crescente e, poi, siamo orgogliosi di avere Codemasters e Gfinity che ci raggiungono in questa corsa. Naturalmente, come facciamo in Formula 1, continueranno ad evolversi e innovare questa controparte virtuale del Campionato F1 per assicurare la più eccitante e divertente esperienza di guida da offrire ai nostri tifosi".

Il Codemasters CEO Frank Saigner ha fatto eco a Bratches, dichiarando: "L'ESports è uno dei settori di maggior crescita del gioco che già attrae decine di milioni di persone. Siamo lieti di annunciare questa incredibile serie di corse con la Formula 1 per il prossimo F1 2017. La natura altamente competitiva e lo spettacolo ad alta velocità dello sport combinato con l'autenticità del nostro gioco fornirà un'esperienza emozionante per giocatori e spettatori in tutto il mondo. Non vediamo l'ora di impegnarci più in profondità con la nostra comunità fedele e appassionata. Questo evento porterà più fans sia alla F1 che al nostro gioco".