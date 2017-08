F1, Red Bull - Verstappen prepara le valigie: "Se non si migliora..."

Max Verstappen non sta vivendo una stagione facilissima in questo mondiale 2017, che, all'inizio, lo vedeva addirittura tra i favoriti per il titolo. Sfortunatamente per lui, la Red Bull non si è dimostrata veloce e competitiva come tutti si aspettavano e l'olandese si è dovuto accontentare, fino ad ora, di un solo podio, in Cina al termine di una gran rimonta, a cui si contrappongono 5 ritiri, di cui 3 provocati da rotture (I freni in Bahrain e la PU in Canada e a Baku).

Verstappen perciò non è convinto che la Red Bull sia il team migliore per il suo futuro, poiché non sa se il team sarà in grado di fornirgli una vettura competitiva. L'olandese, per questo, ha detto apertamente che la Red Bull dovrà migliorare le sue prestazioni nei prossimi mesi, fino al termine del contratto, altrimenti il talentuoso pilota olandese farà le valigie e Ferrari e Mercedes potrebbero essere già alla porta.

Un colpo di scena dopo le dichiarazioni del team principal Christian Horner, che recentemente ha affermato che secondo lui Max non si farà allettare dalla prospettiva di guidare vetture più competitive come Ferrari e Mercedes. Dal canto suo Verstappen ha detto che il suo impegno dipenderà soltanto dalla competitività della vettura che la Red Bull gli metterà a disposizione: "Ho sempre detto che non ci sarebbe motivo di partire se dovessi avere una vettura competitiva. Al momento non siamo dove vorrei essere, ma questo non significa che dobbiamo arrenderci subito. Ma dopo due o tre anni senza migliorare, sarebbe una storia diversa. Stiamo lavorando duramente per migliorare ma dopo l'anno prossimo vedremo cosa succederà in futuro".

In più, oltre ad un progetto nato non sotto una buona stella, si aggiunge la difficoltà della Renault nel fornire un motore affidabile, ma al contempo competitivo con le Pu Ferrari e Mercedes, che sono ancora avanti. Verstappen ne è consapevole e già pensa ai Gp che verranno dopo Spa e Monza, piste sulle quali il team anglo-austriaco dovrà solo limitare i danni: "Ogni weekend di gara è un po' diverso e questo mi sorprende onestamente. Sulle piste che non hanno troppi rettilinei, siamo ragionevolmente vicini, circa tre decimi più o meno. Quando ci sono più rettilinei allora siamo più lontani, quindi non so cosa aspettarmi dalle prossime gare. Per quanto riguarda la battaglia tra Ferrari e Mercedes, cambia ogni fine settimana. Mi aspetto che la Mercedes sia molto forte a Spa, perché in generale la sua power unit è ancora la migliore in circolazione".

Un miglioramento si potrà avere solo se Red Bull continuerà a sviluppare il suo telaio, con novità importanti come già fatto in passato, quando il team della bibita volava e dominava nel circus. Verstappen ci spera, ma sa che anche gli altri non staranno con le mani in mano: "Certamente continuiamo a sviluppare, ma lo fa ogni squadra. Quindi dobbiamo assicurarci di farlo più velocemente e, naturalmente, meglio. Sul lato del motore non c'è molto da fare rispetto alle altre squadre, quindi dobbiamo assicurarci che la nostra vettura stia andando nella direzione giusta".