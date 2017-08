F1, Ferrari - UFFICIALE: Raikkonen resta in Ferrari anche nel 2018

Era nell'aria da tanto tempo e, soprattutto, non era mai stato messo in discussione, ma ora è ufficiale: Kimi Raikkonen siederà su una Ferrari anche nel 2018. Dopo una prima metà di stagione 2017 convincente a sprazzi, in Ferrari si è deciso di puntare forte sul finnico, incostante, ma comunque velocissimo e prezioso per il team, sia per il suo lavoro di sviluppo, sia per la sua esperienza ed infine, anche per la lealtà mostrata nei confronti dei compagni di squadra, sin dal suo arrivo in Ferrari.

In molti si aspettavano che l'annuncio arrivasse a Monza, ma il team non ha voluto aspettare e così, con un comunicato ufficiale, ha svelato la novità. Nel comunicato di Maranello si legge: "La Ferrari comunica che la Scuderia Ferrari ha rinnovato l’accordo di collaborazione tecnico-agonistica con Kimi Raikkonen. Nella stagione sportiva 2018, il pilota finlandese sarà quindi impegnato nel campionato mondiale F1 con il team di Maranello".

Una scelta quasi scontata, apprezzata da tutti a Maranello, in primis da Sebastian Vettel, che con il campione finlandese ha stabilito, dal suo arrivo a Maranello, un ottimo rapporto. A questo punto pare vicino anche il rinnovo di Sebastian Vettel, che gradisce il compagno di team anche per la sua lealtà, come mostrato più volte in questa stagione, soprattutto a Budapest, dove Kimi ha rinunciato ad una probabile, se non proprio sicura, vittoria, per scortare il tedesco, in difficoltà.

In più, Kimi titolare per un altro anno, garantirà un ulteriore anno di apprendistato ai due giovani Ferrari, Giovinazzi e Leclerc, in rampa di lancio per salire a bordo di una Ferrari, ma non ancora pronti del tutto. I due, così, potranno fare molta più esperienza e nel 2019 potranno sperare di prendere il posto di Raikkonen. In più, c'è da ricordare che, ad oggi, Kimi Raikkonen resta l'ultimo Campione del Mondo Ferrari, dato che fu lui a conquistare l'iride nel 2007 e poi, c'è da aggiungere, che il finnico è tra i piloti più amati dai tifosi per il suo temperamento.