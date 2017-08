F1, McLaren - Vandoorne confermato per il 2018

Stoffel Vandoorne continuerà a sedere a bordo di una McLaren, nella stagione 2018. Il team di Woking, infatti, ha fatto valere l'opzione per cui il pilota belga sarà a bordo della prossima vettura inglese. Vandoorne, inoltre, riceverà un adeguato compenso, grazie alle prestazioni fornite nel corso di questa stagione, che hanno soddisfatto pienamente i manager del team britannico.

Nulla di inaspettato, perché il pilota è legato alla McLaren da un triennale, che presenta una condizione per la quale il team di Woking può far valere l'opzione del rinnovo, o meno, a suo favore. Un'ottima notizia per Vandoorne, che questo weekend correrà sulla pista di casa, a Spa-Francorchamps, sostenuto da tutti i suoi tifosi, che si rigetteranno sul circuito delle Ardenne, per seguirlo.

Stoffel Vandoorne ha stabilito un ottimo rapporto con i tecnici di McLaren e Honda e sta dando ottime linee guida nello sviluppo della vettura. In McLaren, poi, stanno apprezzando molto il fatto che Vandoorne, a differenza di Fernando Alonso, non abbia mai rilasciato interviste in cui critica la Honda.

A questo punto si aprono due punti di domanda, anche abbastanza importanti. Uno riguarda la Power Unit che il team di Woking adotterà nel 2018 e l'altro riguarda Fernando Alonso. Infatti, pare che nel 2018 la Honda verrà sostituita da Renault, anche se dal punto di vista economico l'operazione sarebbe molto rischiosa, poiché la Honda ricopre un ruolo fondamentale anche dal punto di vista economico e nessuno sponsor andrebbe a ricoprire il vuoto lasciato dalla Honda.

Ora bisognerà capire se Alonso sarà convinto dalla bontà del progetto Renault, ma sembra molto probabile che l'asturiano rimanga con il motorista francese, mentre sembra sempre più probabile un suo addio, nel caso in cui Honda rimanga con McLaren e non porterà un progetto valido.