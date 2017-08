F1, Ferrari - Raikkonen: "Se resto in Ferrari significa che il rapporto è ottimo"

Fresco di rinnovo, Kimi Raikkonen è giunto sul circuito amico di Spa-Francorchamps forte della sicurezza di rimanere in F1 per il prossimo anno e deciso a prendersi una vittoria che manca dal Gran Premio d'Australia 2013. Kimi, sin da subito, ha messo in chiaro come il rinnovo sia giunto solo perchè il feeling tra lui ed il team sia ancora ottimo: "Non avrei rinnovato se non fossi contento e anche il team la pensa allo stesso modo".

Raikkonen, poi, prosegue spiegando i motivi per cui è rimasto a Maranello: "L'unica cosa che mi interessava era essere ancora qui nel 2018. Non mi interessa molto le idee che hanno portato al rinnovo. Mi interessa che il team abbia la mia stessa visione delle cose, per i motivi, poi, penso si debba chiedere alla Ferrari. Ho rinnovato con la Ferrari solo perché mi piace correre. Mi diverto e voglio ovviamente fare bene. Se sentissi di non andare più veloce e non fossi più contento di me stesso allora non sarei più qui. Ho ancora interesse a impiegare il mio tempo in F.1. Lo considero ancora il posto più bello dove impiegare il mio tempo. Ci sono anche dei lati negativi, certo, ma fino a quando la gara sarà l'aspetto più importante per me andrà bene. Se mi sentirò me stesso, poter vincere gare e campionato andrà bene. Quando non le sentirò più sarò il primo a voler fare altro".

Raikkonen nell'ultimo periodo, sempre più sicuro del rinnovo, aveva offerto ottime prestazioni in pista, che qualcuno aveva giustificato dicendo che il finnico iniziasse a spingere solo quando si parlava di rinnovo. Lui, però, dà il merito delle sue prestazioni alla vettura, migliorata ancora di più rispetto all'inizio del mondiale e molto più adatta alla guida del finnico: "Non so se questo ultimo periodo sia il mio migliore da quando sono tornato in Ferrari. Dipende da tante cose, noi comunque vogliamo sempre fare bene, migliorare e chiaramente ci sono sempre settori in cui possiamo fare meglio. Cercheremo di guadagnare ancora un po' di velocità, però nelle ultime gare mi sono sentito meglio, faccio le cose come piacciono a me. A volte è andata molto bene, altre un po' meno, ma stiamo facendo le cose giuste per arrivare dove vogliamo. Non credo che avrò pressione da parte dei media riguardo le mie prestazioni in questo fine settimana, ma sono sicuro che già dal prossimo torneranno alla carica. Non sarebbe una sorpresa per me. Sicuramente, però, aver rinnovato è qualcosa di molto positivo per me, anche se certamente non influirà sulle mie prestazioni".

Infine, Raikkonen ha spiegato di sperare fortemente nel rinnovo di Sebastian Vettel, poichè il tedesco è il miglior compagno di team che il finnico abbia avuto nel corso della sua carriera. Il feeling tra i due è ottimo e per questo Raikkonen si augura di poter continuare a lavorare con il tedesco: "Sicuramente Sebastian è il mio compagno preferito. Credo che lavoriamo benissimo assieme e anche con il team. C'è un ottimo rapporto lavorativo tra di noi. Chiaro però che non sono io a dover decidere chi rimane e chi va. Non ho idea cosa accadrà nel suo caso. Spero però che tutto rimanga com'è adesso, perché sarebbe perfetto".