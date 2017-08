F1, GP d'Ungheria - Raikkonen in grande spolvero: "A Spa mi diverto sempre"

E' un Kimi Raikkonen visibilmente pimpante quello che nelle due sessioni di prove libere sul circuito di Spa ha dimostrato di essere in gran forma. Il finlandese, che spesso si è esaltato tra le curve sinuose dell'Hungaroring, ha centrato il miglior tempo nella prima sessione ed il secondo in quella immediatamente successiva ed ha così commentato quanto accaduto in pista: "Non è che questo circuito sia più speciale per me piuttosto che altri. Sicuramente qui mi diverto molto".

Tempo di primi bilanci in casa Ferrari, con il finnico che fresco di rinnovo ha tirato le prime somme: "Non è andata troppo male come prima giornata, sicuramente ci sono certe cose che avrei voluto provare. E' stato un venerdì normale. Dobbiamo continuare a lavorare cercando di migliorare ancora come normalmente accade domani. Speriamo di essere più forti per qualifica e gara, aspettiamo".

Ed infine, un breve passaggio anche sull'impatto delle nuove vetture con il tracciato, con molti addetti ai lavori che sostengono una maggiore guidabilità della vettura in curva, soprattutto nella sezione Eau Rouge-Radillon: "E' sempre stata piuttosto semplice negli ultimi anni. Chiaro è che se dovesse esserci pioggia diventerebbe più complicata. Però la macchina già negli anni recenti è sempre stata abbastanza buona per prendere l'Eau Rouge in pieno. Non è che sia così diverso rispetto agli altri anni. Sicuramente siamo andati più veloci, ma generalmente lo è in tutto il giro".