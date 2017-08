F1, Ferrari - UFFICIALE: Vettel a Maranello fino al 2020

Dopo mesi di voci, speculazioni su un possibile addio, è ufficiale: Sebastian Vettel ha rinnovato con Ferrari. Il tedesco, che è approdato a Maranello alla fine del 2014, ha prolungato fino al 2020 e il quattro volte iridato guadagnerà circa 120 milioni di euro.

Una cifra incredibile, che fa drizzare i capelli, ma che, se paragonata a quanto fu offerto a Schumacher ai suoi tempi, fa pensare quanto possa essere importante Vettel per la Ferrari. Il tedesco vuole ripercorrere le orme del suo mentore e, dunque, vuole riportare la Ferrari al successo che manca ormai dal 2007. I tifosi vedono in lui il discepolo di Schumi, giunto a Maranello nel momento opportuno e ora, dopo due anni di crescita, segnati anche dalle difficoltà del 2016, Vettel sembra maturo per provare a riportare il titolo in Emilia-Romagna.

Tutto è successo ieri, quando, nel tardo pomeriggio, il legale di Vettel ha incontrato Henry Peter, che rappresenta la Ferrari. Sembra che la trattativa sia stata lunga, ma alla fine si è arrivati alla firma dell'accordo che si dovrebbe estendere al 2020. Una scelta di cuore per Vettel, che crede nel rilancio Ferrari, con cui vuole iniziare una nuova era di successi.

Con il rinnovo di Vettel, si conferma, dunque, la coppia piloti della Ferrari, con Raikkonen che ha più volte speso parole di apprezzamento verso il compagno di team. Il rapporto tra i due è ottimo e, probabilmente, anche questo ha giocato un fattore importante nel loro rinnovo.

Si aspettava Monza, ma la Ferrari ha giocato in anticipo, rinnovando con entrambi i piloti nella settimana che porta al Gp del Belgio, a Spa-Francorchamps.