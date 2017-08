Formula 1 - Live Gran Premio del Belgio in diretta

Il circus della Formula 1 riparte dopo la lunga pausa estiva, e lo fa con uno degli appuntamenti più attesi e più affascinanti dell'intero campionato. Siamo a Spa-Francorchamps, nelle Ardenne, per il Gran Premio del Belgio, undicesima prova della stagione 2017. E ancora una volta, la redazione motori di Vavel Italia la diretta testuale integrale della gara, dai momenti precedenti allo spegnimento dei semafori fino alle reazioni successive alla bandiera a scacchi. Ci prepariamo a seguire un gran premio in cui, ancora una volta, a fare la voce grossa, sono stati i due piloti che fino alla fine sembrano in procinto di giocarsi il titolo iridato. Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, rispettivamente secondo e primo nella classifica del campionato del mondo ma a posizioni invertite nella griglia di partenza in quel di Spa. Suprema la prestazione sul giro secco del pilota della Mercedes, il quale ha sfoderato un tempo pazzesco e impossibile da battere: guida praticamente perfetta, velocità sfruttata nel migliore dei modi e vettura che ha risposto alla grande alle richieste e alle sollecitazioni del britannico, il quale ha raggiunto un mito come Michael Schumacher nella classifica dei migliori polemen di sempre. 68 prime posizioni in qualifica per Lewis così come per il leggendario tedesco.

E al fianco del miglior poleman di sempre ci sarà il suo rivale per il Mondiale, nonchè pilota che lo sta tenendo alle spalle fin dall'inizio della stagione. Sebastian Vettel ha tirato fuori qualcosa di simile ad un capolavoro per andare a prendersi la seconda casella nella griglia di partenza, con un ultimo giro nella Q3 che ha anche avuto l'aiuto del suo compagno di squadra in termini di scia nel tratto veloce prima dell'ultima chicane. Per il tedesco era fondamentale partire più vicino possibile al suo principale ostacolo verso la conquista del primo titolo in carriera sulla Ferrari, e il fatto di avere anche la traiettoria interna nel primo pericolosissimo tornante potrebbe anche aiutarlo a fare una buona partenza. In seconda fila, com'è spesso accaduto nella prima metà di questa splendida stagione, ci sono i due scudieri dei due rivali per il titolo iridato. Da una parte Valtteri Bottas, sempre sul pezzo ma apparso un po' più sottotono del solito rispetto ai suoi avversari - sia sul giro secco che nel passo gara - in questi primi due giorni sulle Ardenne. Dall'altra parte c'è Kimi Raikkonen, che nel weekend ha rinnovato il contratto con la Rossa, ha vissuto un buon venerdì e non ha potuto fare una grande qualifica solo per via di un errore in Q3.

Poi, com'è spesso accaduto nel corso di questi weekend di Formula 1 stagione 2017, il vuoto alle spalle delle Mercedes e delle Ferrari. La terza fila è occupata dalle due Red Bull, con Max Verstappen che sente aria di casa ed è quinto davanti a Daniel Ricciardo, ma le vetture austriache non stanno impressionando. Quarta fila per Nico Hulkenberg e da Sergio Perez: ancora una volta bravissimo in qualifica il tedesco della Renault, il quale si attende ora il salto di qualità anche in gara, sperando magari che qualcuno davanti a lui combini un disastro tale da fargli guadagnare posizioni importanti. Anche il messicano ha disputato una qualifica delle sue, recuperando qualcosa in termini di rendimento dopo qualche weekend complicato prima della sosta. A completare la Top Ten che ha disputato la Q3 ci pensano i rispettivi compagni di squadra, ovvero Esteban Ocon che è nono sulla seconda Force India e Joleon Palmer, riuscito a qualificarsi nell'ultima manche e costretto a tenere una guida impeccabile per ottenere un buon risultato e scacciare i fantasmi che lo vorrebbero lontano dalla Renault nella prossima stagione. Undicesimo è Fernando Alonso, che in una pista che predilige vetture veloci e scattanti prova a difendersi con una McLaren che non è certo un fulmine di guerra in termini di velocità di punta e di rendimento in full throttle.

Passiamo ora, come di consueto, in rassegna la classifica del campionato del mondo dopo le prime undici prove disputate. In testa, come ben saprete, c'è Sebastian Vettel con 202 punti, l'unico a questo punto della stagione ad aver scollinato sopra quota 200. Secondo è Lewis Hamilton con 188, leggermente più staccato è Valtteri Bottas che con l'altra Mercedes ha racimolato 169. Divario importante, invece, per Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen, rispettivamente quarto e quinto a quota 117 e 116 punti, mentre Verstappen di punti ne ha soli 67.