F1: Alonso, Gp d'Italia in salita ma rinnovo con la McLaren più vicino

Si preannuncia un altro week end difficile per Fernando Alonso. La Honda ha deciso infatti di cambiare completamente la PU della monoposto dello spagnolo, che dovrà quindi scontare 35 posizioni di penalità domenica sulla griglia di partenza. La PU montata è l'ultima versione sviluppata dalla Honda, la cosidetta "Spec 3.7", e dopo essere stata usata dallo spagnolo nelle prime prove libere, è stata smontata e verrà riutilizzata al Gp di Singapore, dove la McLaren spera di poter ottenere un risultato importante.

Nonostante i continui problemi alla PU e una cronica mancanza di prestazioni fornite da Honda, Alonso, dopo giorni di grande tensione in seguito al deludente Gp del Belgio, ha inaspettatamente aperto ad un suo rinnovo con la McLaren. Lo spagnolo ha infatti dichiarato ai giornalisti presenti: "Sono molto felice con la mia attuale squadra. Credo che abbiamo tutto per poter diventare campioni del mondo. La squadra è molto migliorata da quando sono arrivato a Woking tre anni fa. Vedremo quale sarà la proposta del team. Se sarà buona, potrei rinnovare per due anni, o anche tre. O cinque, chi lo sa? In fondo sono ancora giovane".

Sembra che Alonso abbia addirittura in programma un viaggio in Giappone, al quartier generale Honda di Sakura, per toccare con mano i progressi dei giapponesi per quanto riguarda la PU e i loro piani di sviluppo per i prossimi anni. Se questi saranno in grado di convincere lo spagnolo, il rinnovo con la McLaren sarà praticamente sicuro. "Ho bisogno di capire quali siano gli sviluppi possibili per Honda nel futuro prossimo. Perchè quando si imbocca una direzione giusto, tutto migliora e i risultati possono arrivare molto in fretta. Quello che devo capire è quali sono i piani di Honda per il futuro. Hanno l'esperienza di questi tre anni insieme, e quindi possono farcela. Probabilmente avrò bisogno di volare in Giappone e vedere come vanno le cose a Sakura prima di prendere una decisione definitiva".