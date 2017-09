Qualifiche Gp di Monza, Hamilton: "Una pole bellissima, sono molto contento"

Qualifiche intense a Monza, con la sessione che è durata più di tre ore causa maltempo. Alla fine sotto la pioggia a spuntarla è stato ancora una volta Lewis Hamilton, che quindi partirà domani dalla casella numero uno in griglia. Viste le difficoltà incontrate dalle due Ferrari domani potrebbe essere una gara molto importante per il Mondiale.

Queste sono state le parole del pilota Mercedes subito dopo la qualifica: "Sono contentissimo di questo risultato. Anche se siamo in Italia, sul circuito di casa della Ferrari, so di avere molti fans italiani, quindi per me è una pole position bellissima, su un circuito fantastico e pieno di storia come quello di Monza".

Con la pole odierna, Hamilton batte anche il record di Schumacher issandosi al comando della classifica dei pole-man all time nella storia della F1: "Prima di tutto devo dire che per me è un onore e un privilegio essere in F1 e poter rappresentare il mio paese a questi livelli. Tutti sognano di arrivare a queste vette, e anch'io l'ho sognato per molto tempo anche se non avrei mai immaginato di raggiungere certi traguardi. Ci sono riuscito credendo sempre in me stesso e nelle mie potenzialità. Penso sia questo il mio segreto".