Gp di Monza, qualifiche da sogno per Stroll e Ocon. Le dichiarazioni dei protagonisti

Gp di Monza, qualifiche da sogno per Stroll e Ocon

Giornata di sorprese a Monza, dove la pioggia ha rimescolato le carte in tavola portando alla ribalta protagonisti insoliti. Al netto delle penalità delle due Red Bull, troviamo infatti nella lista dei tempi al secondo posto la Williams di Lance Stroll e al terzo la Force India di Esteban Ocon. Sicuramente una giornata da ricordare per i due giovani piloti, che domani potranno ambire a posizioni importanti in gara.

Partiamo da Stroll, che dopo il podio ottenuto a Baku aggiunge un altro risultato di rilievo alla sua stagione con la prima fila conquistata oggi nelle qualifiche a Monza. Queste le parole del giovane canadese: "Oggi in macchina mi sono divertito moltissimo, ed è stata una sorpresa per me perché non avevo mai guidato una Formula 1 in condizioni di bagnato estremo. Tutto però è andato bene fin dal primo giro, e sono riuscito a migliorare ad ogni tornata. Non ho avuto nessun problema, l'auto era perfetta a Lesmo, la trazione era ottima e la percorrenza ottimale. La gara però è domani, sarò in prima fila, una cosa inaspettata per me, ma devo pensare a fare il mio lavoro al mio meglio. Vederemo poi alla fine in che posizione riuscirò a terminare".

L'altra grande sorpresa, anche se quest'anno ha spesso ben figurato, è stato Esteban Ocon. Con il compagno Perez fuori in Q2, il francese è riuscito a portare la sua Force India fino al terzo posto in griglia. "Sono state delle qualifiche veramente difficili. Alla fine però assieme alla squadra siamo riusciti a fare un lavoro incredibile. Oggi la vettura era molto buona, era facile da guidare. Alla fine penso che domani sarà difficile confermare la nostra posizione in griglia, ma voglio puntare al podio. Non ho paura degli altri, partiamo terzi e sui rettilinei siamo molto veloci. Non sarà facile passarci".