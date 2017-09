Gp di Monza - La pioggia manda in crisi le Ferrari. Le parole di Vettel e Raikkonen

Gp di Monza, Qualifiche: la pioggia manda in crisi le Ferrari. Le parole di Vettel e Raikkonen.

Le qualifiche del Gran Premio d'Italia sono state molto difficili per la Ferrari. La pioggia, caduta copiosamente sul circuito brianzolo sin dalla mattina, ha complicato i piani dei piloti del cavallino rampante, che in qualifica hanno faticato a far funzionare al meglio le gomme. Problemi che hanno portato le due Ferrari a qualificarsi in settima e ottava posizione, poi diventate quinta e sesta grazie alle penalità che gravano sulle due Red Bull.

Nel post qualifiche lo sconforto e la sorpresa aleggiavano nei box della scuderia italiana; queste sono le dichiarazioni di Vettel, leader del mondiale e chiamato a rimontare domani in gara: "Non ho idea di cosa sia successo oggi in qualifica. Sono rimasto sorpreso di quanto fossero veloci gli altri, noi non riuscivamo a tenere il loro passo. In questo momento non sappiamo il perché, ma ora vederemo un paio di cose insieme alla squadra e proveremo a capire cosa sia successo. Però la nostra macchina è competitiva e non dobbiamo spaventarci. Semplicemente oggi non è stata la nostra giornata, domani andrà meglio. Possiamo recuperare domani, l'auto è veloce e a Monza si può sorpassare, quindi credo che sarà una gara divertente".

Anche Raikkonen al termine della qualifiche era sconsolato per le difficoltà incontrate sotto la pioggia, una cosa del tutto inaspettata. "Oggi semplicemente non avevo grip, non so com'era la situazione per gli altri, ma io non avevo alcun tipo di aderenza. Non siamo riusciti a far funzionare le gomme nel modo ottimale, e questo ha comportato la mancanza di grip. Era molto difficile andare veloce nelle curve. Per domani bisogna vedere come sarà il tempo, e poi decideremo il da farsi. Speriamo davvero in una pista asciutta, perché in quelle condizioni siamo competitivi. Di sicuro la posiziono di partenza è deludente, ma domani è un altro giorno. Oggi siamo molto delusi".