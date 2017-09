Diretta Formula 1 - Gran Premio d'Italia live a Monza

13.55 Cinque minuti allo start

13.45 Magistrale esecuzione dell'inno di Mameli da parte di Francesca Michielin

13.30 Manca ormai mezz'ora allo spegnimento dei semafori, tribune quasi piene

Amici di Vavel Italia, Francesco Cammuca e la redazione motori vi porterà oggi nel Tempio della Formula 1 per la tredicesima prova del Campionato del Mondo. Siamo a Monza per seguire in diretta testuale il Gran Premio d'Italia, un'altra prova cruciale nella caccia al titolo iridato che, almeno dopo le prove di qualificazione disputate ieri pomeriggio, vede scattare in avanti senza indugi Lewis Hamilton. Il pilota inglese della Mercedes ha portato a casa l'ottava pole position della sua stagione, la numero 69 in carriera, con tanto di sorpasso nei confronti di una leggenda come Michael Schumacher in testa alla classifica all-time delle prime caselle conquistate nella storia di questo sport. Una qualifica perfetta per Hamilton, il quale ha chiuso davanti a tutti ciascuna delle tre sessioni disputate dopo una lunga interruzione, causata in primis dall'incidente avuto da Grosjean poco prima della staccata della Prima Variante, e poi dalle condizioni climatiche che hanno indotto la direzione gara a rinviare, quarto d'ora dopo quarto d'ora, la ripresa delle operazioni. Ma quando i motori sono tornati a rombare, la freccia d'argento numero 44 ha dominato.

Seconda casella a sorpresa per Lance Stroll, il quale al volante della sua Mercedes si è tolto una serie di sassolini dalla scarpa con una qualifica praticamente perfetta, in cui ha ottenuto il terzo tempo ma è stato poi promosso in prima fila per via del declassamento della coppia di casa Red Bull. Secondo tempo per Max Verstappen e quarto per Daniel Ricciardo, i quali partiranno però rispettivamente in diciottesima e diciannovesima posizione per aver sostituito una serie di parti delle rispettive power unit. Così, in una seconda fila che non era facile da conquistare per via di una Q3 disputata in condizioni ai limiti della praticabilità, troviamo un'altra sorpresa del calibro di Esteban Ocon e il solito regolarista Valtteri Bottas. Il francese della Force India è stato bravissimo e per qualche secondo ha addirittura minacciato la pole position, mentre la seconda guida in casa Mercedes ha un po' balbettato soprattutto nell'ultima manche, in cui era invece necessario prendere il coraggio a due mani per portare a casa il risultato minimo, ovvero la qualificazione in prima fila.

Male, invece, le Ferrari. Complice una strategia applicata nel peggiore dei modi in Q3, compresa anche una pioggia un po' più intensa nei minuti finali delle qualifiche, le due Rosse si sono prese solo la terza fila, con Sebastian Vettel che partirà dalla quinta casella davanti a Kimi Raikkonen. Il tedesco, leader della classifica iridata, ha pagato soprattutto il fatto di aver iniziato l'ultima manche delle prove del sabato con gomme intermedie, quando le condizioni del tracciato e del meteo consigliavano di entrare subito in pista con le full wet. Così Seb ha perso tempo prezioso e non è riuscito a minacciare le primissime posizioni per via di un asfalto sempre più bagnato. Per quanto riguarda il finlandese, l'impressione è che il mix tra la pista di Monza e l'asfalto bagnato non gli abbiano reso la vita facile. La speranza è che, con una giornata odierna che si prospetta soleggiata seppur con una temperatura non altissima, il pilota con il numero 7 sul muso della sua Ferrari possa risalire la china e prenersi posizioni più congeniali al suo talento, così come il compagno di squadra che non può permettersi di perdere terreno da Hamilton in ottica iridata.

Completiamo la presentazione della diretta testuale del Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza, come di consueto, ricordandovi la situazione delle due classifiche mondiali dopo le prime dodici gare disputate. Come detto, Sebastian Vettel è in testa alla classifica del Mondiale piloti con 220 punti, mentre sono 213 quelli di un Lewis Hamilton che spera di tornare in testa già al termine della gara sul circuito lombardo. Terza posizione per Valtteri Bottas con 179 punti, mentre sono decisamente più staccati Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen, i quali arrivano a Monza rispettivamente con una dote di 132 e di 128 punti. Per quanto riguarda la classifica del Mondiale costruttori, la Mercedes comanda avendo messo insieme 392 punti con la propria coppia di piloti. La Ferrari insegue a quota 348, mentre è molto staccata la Red Bull che è ferma a quota 199. Quarta la Force India di Ocon e Perez con 103 punti.