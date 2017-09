Google Plus

Gp d'Italia, cambio di PU per Vandoorne che avrà 25 posizioni di penalità in griglia

Stoffell Vandoorne avrà 25 posizioni di penalità sulla griglia di partenza e dovrà quindi partire dalle ultime file dello schieramento oggi al Gp di Monza (dove si trova anche il compagno di squadra Alonso). Il pilota della McLaren ieri si era ben comportato nella Qualifiche, portando sorpendentemente la sua McLaren al Q3: alla fine era arrivato un ottimo ottavo posto per il belga. Sul finire della sessione però Vandoorne aveva informato i box di una perdita di potenza.

La Honda questa mattina, dopo aver fatto tutti i controlli del caso, ha deciso di sostituire la PU di Vandoorne, che quindi dovrà scontare 25 posizioni di penalità sulla griglia e partirà al 18° posto. Gran Premio quindi in salita per la McLaren, che vede i suoi due piloti relegati sul fondo della griglia a causa delle penalità subite. Da ricordare inoltre che Vandoorne aveva già sostituito interamente la sua PU la scorsa settimana in Belgio,e che quindi la rottura di ieri è avvenuta su un motore relativamente nuovo e con poco chilometraggio.