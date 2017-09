F1, Massa: "La Williams deve volermi"

Felipe Massa è ancora in attesa di conoscere il proprio futuro in Formula 1. Dopo il ritiro annunciato e poi ritirato, il brasiliano vorrebbe rimanere un altro anno con il team Williams, ma deve fare i conti con il volere dello sponsor, Martini, che vorrebbe un pilota giovane e con tanta potenzialità.

Il brasiliano ha chiarito la sua volontà di restare nell'attuale team, ma la casa di Grove non ha ancora mandato segnali in tal senso e per questo motivo Massa prova a mandare l'ultimatum: "Certamente sono interessato a rimanere, ma solo se penso che sarà la cosa più giusta per me, guardando anche quali sono i piani e le idee per la prossima stagione", ha dichiarato l'ex pilota Ferrari. Il fulcro del pensiero di Massa, però, è nel fatto che lui non vuole fare da ruota di scorta, sicuro appoggio nel caso in cui le trattative con un pilota più giovane ed appetibile per lo sponsor fallissero: "La squadra deve dimostrare di volermi. Se sarà così, forse rimarrò. Se non vedo questo atteggiamento, allora non rimango". Negli ultimi tempi Fernando Alonso sembrava essere il principale indiziato a soffiare il posto al brasiliano, suo ex compagno di avventure in Ferrari, ma l'addio tra McLaren ed Honda e il conseguente avvicinamento tra gli inglesi e la Renault ha fermato ogni trattativa in uscita da parte dello spagnolo, che quindi ha vinto l'ultimatum gettato qualche settimana fa.

Massa ha poi continuato a parlare della sua stagione, che ritiene positiva, seppur sfortunata: "La cosa più importante è come mi sento in macchina. Mi sento molto a mio agio, molto competitivo e credo di aver fatto alcune gare molto buone. La cosa più importante è come mi sento in macchina. Mi sento molto a mio agio, molto competitivo e credo di aver fatto alcune gare molto buone".