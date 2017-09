F1, ufficiale l'accordo pluriennale tra Toro Rosso e Honda

immagine da: Twitter Toro Rosso

Arriva l'annuncio ufficiale dell'accordo tra Toro Rosso e Honda per la fornitura delle PU da parte del colosso giapponese. La scuderia di Faenza sarà l'unica il prossimo anno ad essere motorizzata Honda, rilevando quindi l'accordo in esclusiva che era della McLaren (passata a Renault con un triennale). La durata dell'accordo non è stata comunicata, ma si parla di un pluriennale, probabilmente fino al 2020 (anno in cui questa configurazione di PU verrà sostituita).

Ecco le parole dei protagonisti di questo accordo.

James Keys, DT della Toro Rosso: "Siamo molto contenti di questa nostra partnership con Honda e delle opportunità che questo accordo ci può dare. Stiamo pianificando ora con Honda le nostre attività di progettazione per il prossimo anno in modo da essere pronti a raggiungere gli obbiettivi prefissati. Naturalmente l'architettura della monoposto cambia in base alla PU e quindi dovremo fare una revisione dei nostre progetti e disegno per quanto riguarda telaio e cambio. Lavoreremo a stretto contatto con Honda per massimizzare il nostro potenziale fin dall'inizio della prossima stagione".

Franz Tost, TP Toro Rosso: "Non vediamo l'ora di poter lavorare con Honda. È una sfida emozionante, e spero che sarà una collaborazione proficua per entrambi. Honda ha una lunga storia di successi in F1, e questa storia insieme alla piena fiducia che abbiamo nelle capacità Honda di affermarsi, mi rende fermamente convinto che avremo un grande futuro assieme".

Takahiro Hachigo, presidente Honda Motorsport: "La Toro Rosso è una scuderia esperta con un'entusiasmo giovanile, siamo molto contenti di iniziare questo viaggio assieme. Vorrei ringraziare Liberty Media e FIA per la collaborazione nel raggiungere questo accordo. Honda e Toro Rosso lavoreranno come una squadra sola per avere un futuro di successo assieme. Apprezziamo il sostegno dei tifosi per questa nostra nuova sfida".