F1, Gp di Singapore - LIVE: Vettel dalla pole, Mercedes inseguono. Pioggia sul circuito

In quel di Singapore non accenna a diminuire la pioggia, come si nota nelle varie foto e video dei team

Quando mancano 3 ore allo start della gara, andiamo a rivedere il giro di Sebastian Vettel

Piove a Singapore e la Renault esprime il dubbio che tutti noi abbiamo: smetterà presto e si asciugherà la pista?

Al loro risveglio, nella notte italiana, i piloti han trovato una sorpresa: la pioggia che è iniziata a cadere su Singapore. L'ultimo aggiornamento è un video diffuso dalla Renault, che mostra come sia forte l'intensità della precipitazione, che, a questo punto, dovrebbe interessare anche il Gp

Soddisfatto, ovviamente, Sebastian Vettel. Il tedesco racconta l'ottima performance, ma sposta poi lo sguardo sulla gara. Il rivale n.1 resta Lewis Hamilton.

In casa Mercedes, emerge preoccupazione. Difficile colmare il gap con le rosse. Hamilton e Bottas analizzano l'accaduto, senza risposte concrete.

La pole di Vettel - a precedere le due Red Bull - aumento la curiosità per la gara odierna. Parte dalle "retrovie" la Mercedes, interessante osservare il ritorno delle frecce d'argento. La partenza, come di consueto, può giocare ruolo chiave.

Lungo 5065 metri, il circuito presenta 23 curve ed ha subito alcune modifiche dal suo esordio nel mondiale, avvenuto nel 2008. Fu il primo Gp a corrersi in nottura e per questo sorprese tutti, anche grazie a questa particolarità resa possibile dalla ditta italiana Valerio Maioli Spa di Ravenna.

È formato da 1500 pannelli luminosi e consuma 3 volte meno dell'impianto di Abu Dhabi che è tuttavia meno luminoso del 38%. Tutta la struttura viene smontata in 5 settimane da sole 30 persone.

Il Singapore Street Circuit è situato nelle stradine cittadine della città di Singapore. È un cittadino non permanente, che si percorre in senso antiorario, come avviene a Interlagos, Abu Dhabi ed Austin. La pista attraversa le parti più belle e suggestive della città

Dopo l'Europa è giunto il momento dell'Asia, il mondiale di Formula 1 si sposta a Singapore. Sul circuito di Marina Bay, andrà in scena il quattordicesimo Gp del mondiale 2017. Un mondiale entusiasmante, fantastico, che ci sta regalando uno dei duelli più belli degli ultimi anni: Sebastian Vettel vs Lewis Hamilton. A Monza, Hamilton ha superato Vettel nel mondiale, dopo che il tedesco aveva condotto sin dal primo Gp in Australia. Ora, però, il tedesco vuole la sua rivincita.