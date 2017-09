Gp di Singapore, Bottas punta Vettel: "Voglio superarlo nella classifica Mondiale"

Gp di Singapore, Bottas punta Vettel in campionato: "Voglio superarlo nella classifica Mondiale"

Valtteri Bottas ha chiuso il Gp di Singapore con un insperato terzo posto. Il pilota finlandese della Mercedes aveva faticato per tutto il week end sul circuito cittadino, e al termine delle Qualifiche sembrava fuori dai giochi per il podio.

Invece una gara pazza, iniziata con la pioggia prima della partenza e continuata col botto al via tra le due Ferrari e la Red Bull di Verstappen, ha riportato Bottas nelle posizioni nobili della classifica. Pur senza il ritmo dei primi due, il pilota Mercedes alla fine ha chiuso con un terzo posto che lo mantiene in vita per il campionato Piloti.

Queste le parole di Bottas dopo il podio: "È stato un buon risultato oggi, dopo le difficoltà di ieri possiamo dire di aver limitato bene i danni. Siamo stati fortunati. La macchina oggi andava meglio di quanto pensassi, e quindi ho potuto approfittare delle occasione che si sono create. È stata comunque una gara difficile, ho faticato molto sul bagnato, il bilanciamento non era perfetto, ma poi con la pista asciutta la situazione è decisamente migliorata. Chiudiamo, in una pista difficile per noi, con un primo e un terzo posto, non è una doppietta, ma è un risultato quasi perfetto, quindi ringrazio la squadra per il lavoro fatto. "

Un Bottas che come detto si vede ancora in corsa per il titolo Mondiale Piloti: "Mancano ancora moltissime gare, ci sono molte opportunità ancora. Il mio prossimo obbiettivo è quello di superare Vettel in classifica".