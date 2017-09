GP Singapore - Vandoorne a punti, ottima McLaren

Stoffel Vandoorne (formulapassion)

Nel catino di Singapore in tanti sono usciti ridimensionati da una gara difficile e piena di incidenti, ma proprio in mezzo alla bagarre è spuntato Stoffel Vandoorne, capace di condurre una prova lucida e matura nonostante le tante difficoltà incontrate lungo le due ore di gara. Il pilota McLaren conclude il GP al settimo posto, salvando un week-end che dopo il ritiro di Alonso ha rischiato di trasformarsi nel solito disastro. Nel cittadino di Singapore il pilota belga porta a casa il suo miglior piazzamento in carriera, e 6 punti importantissimi soprattutto per il morale: se non fosse stato per un secondo stop non perfetto avrebbe potuto insidiare anche la sesta posizione di un altrettanto sorprendente Palmer.

In circuiti come questi - da alto carico - la vettura può limitare i problemi motoristici e di potenza, riuscendo ad esprimere delle buone prestazioni. Era già capitato in Ungheria dove Alonso aveva concluso sesto ottenendo addirittura anche il giro veloce. Anche ieri lo spagnolo era partito con ottime intenzioni: quarta fila e il sogno di andare a podio (come aveva poi scritto anche sui social a fine gara) che sembra poter diventare realtà quando passa all'esterno alla prima curva e approfitta della carambola Ferrari-Verstappen, salvo poi diventare suo malgrado protagonista dello strike della vettura di Kimi Raikkonen e buttare all'aria un Gran Premio che poteva essere davvero quello buono per un grande risultato.

Il calendario prevede ancora due GP che favoriscono vetture dalle caratteristiche della McLaren, Messico e Abu Dhabi, dove Vandoorne e Alonso tenteranno nuovamente l'assalto alle posizioni di alta classifica, sperando questa volta in un po' di fortuna in più, oltre ovviamente a pregare che il motore Honda possa portarli alla bandiera a scacchi. Il pilota belga ha dichiarato che con il cambio di motore e uno sviluppo ben fatto questa vettura potrebbe lottare per il podio in ogni gara il prossimo anno. Per ora rimangono delle buone prestazioni in circuiti dove il motore conta meno, ma per capire fin dove questa macchina può arrivare bisognerà aspettare ancora.