Formula 1 - Leclerc ufficializza: "Guiderò la Sauber in Malesia"

Se ne iniziava a vociferare nei giorni scorsi, tanto che all'inizio del mese di settembre sembrava che si aspettasse soltanto la notizia ufficiale. Notizia che è arrivata pochi minuti fa e direttamente dalle parole e dalla gioia del diretto interessato. Charles Leclerc sbarca in via definitiva nel Circus della Formula 1, e lo farà dalla porta di servizio, ovvero dalle prove libere del venerdì. Il pilota francese, che sta letteralmente dominando il campionato del mondo di GP2 ed è già finito da tempo all'interno della Academy Ferrari, scenderà in pista tra circa una settimana quando la corsa al titolo iridato si riempirà con una nuova avventura e una nuova tappa da non perdere, ovvero il Gran Premio di Malesia in quel di Kuala Lumpur. Sarà infatti lui uno dei due piloti del team Sauber nel corso della prima sessione di prove libere sul circuito di Sepang, che rappresenterà di fatto il primo in cui guiderà una vettura di Formula 1 con un cronometro ufficiale.

Come detto, a dare l'annuncio sul suo sbarco in Formula 1 è stato lo stesso Leclerc, il quale ha scritto sia in inglese che in francese un paio di righe per rendere ufficiale e formale la sua partecipazione a quattro prove del Campionato del Mondo, seppur ovviamente dalla free practice 1 del venerdì mattina: "Sono davvero felice di annunciare a tutti voi che guiderò una vettura del Sauber F1 Team durante il Free Practice 1 nei Gran Premi di Malesia, Stati Uniti, Messico e Brasile! Ci vediamo a Kuala Lumpur tra una settimana". Dunque, saranno quattro i venerdì mattina che vedranno impegnato Leclerc alla guida di una vettura della scuderia svizzera, una di quelle in maggiori difficoltà dall'inizio di una stagione in cui il tandem "titolare", ovvero quello composto da Pascal Wehrlein e Marcus Ericsson, non è ancora riuscito a portare un singolo punto nella classifica iridata alla causa del team.

Per Charles Leclerc, queste quattro sessioni di prove libere sulle piste di Malesia, Stati Uniti, Messico e Brasile rappresentano i primi quattro passi verso quella che diventerà ufficialmente la sua prima avventura in Formula 1. E dovrebbe essere proprio la Sauber la scuderia che gli offrirà per la prima volta un sedile per partecipare al Campionato del Mondo. Fermo restando che è ancora la Ferrari la scuderia che ne detiene i diritti contrattuali, oltre ad avere una grande occasione per offrirgli a propria volta una monoposto in un futuro non troppo lontano. C'è chi scommetterebbe sul fatto che sarà proprio il pilota transalpino il compagno di box di Sebastian Vettel nel mondiale del 2019, ovvero quando scadrà il rapporto tra la scuderia di Maranello e Kimi Raikkonen. Ma per tutto questo ci sarà da aspettare lo svolgimento della prossima stagione. Anche per capire se il Campionato del Mondo 2018 sarà anche il primo a distanza di undici anni in cui la Rossa sarà anche la detentrice del titolo iridato.