Diretta Formula 1 - Gran Premio di Malesia live

Amici di Vavel Italia, Francesco Cammuca e la redazione motori vi dà il benvenuto alla diretta testuale del Gran Premio di Malesia. Una gara che potrebbe rivelarsi cruciale anche e soprattutto alla luce di quanto è accaduto nell'ultimo gran premio disputato, quello di due settimane fa in quel di Singapore, e nelle qualifiche disputate ieri mattina sul circuito di Sepang. Lewis Hamilton, dopo aver portato a casa una vittoria certamente insperata quindici giorni fa, ha ottenuto la pole position ieri nella terra dei fulmini, e anche in questo caso si può parlare di risultato certamente poco previsto. Sia per la superiorità di altre vetture, sia per il passo tenuto dal leader della classifica iridata nelle sessioni di prove libere. Al suo fianco in griglia di partenza ci sarà Kimi Raikkonen, sicuramente da tenere d'occhio e soprattutto a bada per via del suo legame da compagno di squadra con Sebastian Vettel, il rivale mondiale del britannico alla guida della Mercedes. Finora è stato un weekend positivo per il pilota finlandese, il quale potrebbe provare a fare gare di testa per portare via punti a chi attualmente sta strappando il Mondiale al suo compagno di box, oltre che per una questione di riscatto personale.

Dicevamo di Vettel, il quale ha dato l'impressione di volare al venerdì, ma che durante la sessione di prove libere che ha preceduto le qualifiche ha avuto un problema alla power unit. Si è cercato di risolvere nell'immediata vigilia della sessione che stabiliva la griglia di partenza, l'impressione è che il miracolo fosse in via di soluzione, ma in realtà il tedesco non è riuscito a girare, obbligandolo così a partire dall'ultima posizione. Ovviamente Seb partirà con la sua Ferrari con una power unit tutta nuova, e che gli consentirà di avere un motore fresco domani, ma anche per tutto il resto della stagione. Per completare il discorso relativo alle prime posizioni della griglia di partenza, la seconda fila sarà composta in toto dalle due Red Bull. Ancora una volta Max Verstappen è riuscito a precedere il compagno di squadra Daniel Ricciardo e a prendersi la terza posizione, piazzandosi dietro a Hamilton e soprattutto con Raikkonen vicino. Situazione diametralmente opposta, ovviamente, per l'australiano che l'anno scorso a Sepang ha portato a casa una bella vittoria.

Quinta posizione per un Valtteri Bottas sempre più anonimo nel finale di una stagione che sembrava poterlo vedere addirittura in corsa per il Mondiale, dopo un paio di vittorie e una serie di risultati che potevano inserirlo nella lotta per vincere il titolo, prima che la Mercedes facesse chiaramente capire di voler puntare con forza su Hamilton. Al fianco del finlandese in terza fila ci sarà un ottimo Esteban Ocon alla guida della Force India, mentre in quarta fila troviamo un bravissimo Stoffel Vandoorne e il regolarissimo (almeno in qualifica) Nico Hulkenberg. Chiudono la Top Ten e compongono la quinta fila Sergio Perez e Fernando Alonso.

Chiudiamo riassumendo la situazione nella classifica del Campionato del Mondo di Formula 1. Lewis Hamilton comanda la classifica dei piloti con 263 punti portati finora a casa, con Sebastian Vettel che insegue a quota 235. Terza posizione per Valtteri Bottas che finora ha portato a casa 212 punti, quarto Daniel Ricciardo a quota 162. Classifica del mondiale costruttori che vede in testa la Mercedes con 475 punti portati a casa, Ferrari che insegue a quota 373.