F1 - Renault con il bottone magico ad Austin?

Contare il numero delle volte in cui quest’anno Renault ha annunciato miglioramenti in ambito motoristico, prontamente disattesi, è veramente difficile. Lo sanno bene anche i team clienti, come la Red Bull, che ha cominciato a guardarsi intorno per i prossimi anni in cerca di un motorista indipendente.

Il team di Enstone ha più volte fatto sapere come i continui ritardi fossero da imputare ad una mancanza di affidabilità riscontrata al banco prova motori, pur avendo una performance di livello. Non vorremo portare sfortuna ai transalpini ma ad Austin, teatro del Gran Premio degli Stati Uniti cominciato ieri con le prime due sessioni di prove libere, pare che vi sarà una modifica importante sulle power unit. In America sono giunte tre motorizzazioni turbo-ibride, come anticipo di quelle che potranno essere nel 2018, da distribuire tra il team ufficiale e i due clienti, quali Red Bull e Toro Rosso.

I tecnici della Renault hanno fatto sapere che questa evoluzione, da ricercare in particolare in una nuova unità endotermica abbinata ad una nuova benzina della Castrol-BP, porterà degli indubbi benefici sia sul giro secco sia sul passo gara.

Nella scuderia di Milton Keynes a beneficiarne sarà Max Verstappen, che nei piani del team dovrebbe montare un nuovo motore in questo fine settimana, andando così in penalità di dieci posizioni, anche se l’olandese aveva dichiarato di preferire l’handicap sulla griglia di partenza sul circuito di Città del Messico, ma i piani potrebbero cambiare: “Si, in Messico c’è un lungo rettilineo che sulla carta può aiutare chi è costretto a rimontare, ma c’è anche una minore resistenza dell’aria che non aiuta in questo senso. In generale preferirei pagare la penalità la prossima settimana, ma vedremo quali saranno le decisioni”.

Inoltre il team Renault dovrebbe installare la nuova power unit sulla monoposto di Nico Hulkenberg, mentre dalla Toro Rosso pare venga assegnato a Brendon Hartley, che sostituisce Pierre Gasly per questo week-end.

Staremo a vedere se non sarà un ennesimo buco nell’acqua.