LIVE F1, Gp degli USA in diretta - Austin: Hamilton dalla pole, Vettel è subito dietro

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - del GP degli Stati Uniti. Sul tracciato di Austin va in onda un nuovo appuntamento mondiale. Alle 21, semafori spenti e emozioni al massimo. Una gara da vivere tutto d'un fiato. Tante le tematiche da snocciolare nell'arco della contesa. Qui la nostra analisi, preziosa per avvicinarci con tutte le informazioni utili alla prova.

4 gare; Austin, Messico, San Paolo e il gran finale ad Abu Dhabi, ecco cosa separa Lewis Hamilton dal suo quarto titolo mondiale. Dopo un inizio di stagione a tutta, fatto di duelli con Sebastian Vettel, il britannico ha messo il turbo nella seconda parte dell'anno e, complici i problemi della Ferrari e del tedesco, si presenta sulla pista amica di Austin con un cospicuo vantaggio.

Hamilton ha 306 punti, un cuscinetto di sicurezza sensibile, può quindi gestire senza flirtare con il rischio. Il britannico è però pilota competitivo, difficile accetti un ruolo da comprimario.

Sebastian Vettel - come detto in scia o addirittura al comando per diverso tempo - si ritrova ora in un purgatorio fastidioso. Solo l'aritmetica non condanna il pilota Ferrari, serve una caporetto della Mercedes per sperare nel ribaltone. 247 punti per Vettel, braccato da Bottas.

Le qualifiche di Austin ripropongono un tema consueto. Hamilton e Vettel riescono a spremere al massimo la macchina, spesso vanno oltre il reale valore della vettura. Capolavoro di Lewis, risposta di Seb e prima fila completata.

Bottas inaugura la seconda fila, precede Ricciardo e Raikkonen, a conferma del ruolo della Red Bull, ormai forza mondiale al pari di Mercedes e Ferrari, come evidenziano i recenti risultati. I tre sono racchiusi in una manciata di centesimi, bagarre in vista.

Dispiace, invece, non poter ammirare, almeno inizialmente, Verstappen, costretto dalla sostituzione della power unit a una gara di rincorsa, pane per il fenomeno di casa Red Bull. Sorpassi e impronta d'attacco, può regalare spettacolo.

La chiave tecnica del circuito